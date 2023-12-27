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Bursa'da 2. Abdülhamid Han’ın yaptırdığı okula Osmangazi desteği

GÜNDEM 27.12.2023, 15:40
Bursa'da 2. Abdülhamid Han’ın yaptırdığı okula Osmangazi desteği

Bursa’da 2. Abdülhamid Han tarafından 1891 yılında yaptırılan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmangazi Belediyesi’nin desteğiyle kuruluş amacına uygun şekilde “ziraat meslek lisesi” olarak daha iyi şartlarda eğitim vermeye hazırlanıyor.BURSA (İGFA) -  1885 yılında  26 bin dönümlük arazide dönemin padişahı 2. Abdülhamid Han tarafından tarımsal alanda çalışmalar yapılmak üzere Ziraat Mektebi açılması talimatıyla 1887 yılında çalışmaları başlayan, 1891 yılında da hizmete açılan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; yiyecek, içecek ve gastronomi, laboratuvar hizmetleri, gıda teknolojileri, hayvan sağlığı ve tarım teknolojileri olmak üzere 5 branşta eğitim veriyor. Eğitim ve öğretimin yanında kurutulmuş gıda, sirke, salça, tarhana, erişte, yumurta, sebze, meyve, süs bitkisi, çiçek yağı, zeytinyağı ve tıbbi aromatik bitkilerin de aralarında olduğu 102 çeşit ürün yetiştiriliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ile birlikte Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, tarihi okuldaki ihtiyaç ve eksikleri yerinde inceledi. Okulun içindeki çiftlik ve tarım arazilerinde üretilen organik ürünler hakkında Okul Müdürü Ali Cihan’dan bilgi alan Başkan Dündar, Bursa’nın önemli bir değeri olan ziraat meslek lisesini daha da geliştirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

DÜNDAR: “TARİHİ OKUL GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALKACAK”

Okulun sahip olduğu geniş bir arazi içerisinde öğrencilerin hem tarım ve ziraat işlerini öğrendiğini hem de üretim yaptığını belirten Başkan Dündar, “Bu okulumuz, hem çok eski hem de büyük bir alanda olduğu için kendine göre bazı ihtiyaçları ve eksikleri var. Ticaret Borsası Başkanımız ile birlikte okulumuzu inceledik. Eksikleri, ihtiyaçları yerinde tespit ettik. Bizlere düşen bazı vazifeler olduğunu gördük. Bizler de taleplere göre üzerimize düşen görevleri yerine getirip, tarihi okulumuzun daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada çocuklarımız eğitim görüyor, öğreniyor ve üretiyor. Onların üretmiş olduğu ürünlerin pazarlanması ve daha geniş kitleye ulaşması ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi konusunda desteklerimiz olacak.” dedi.

MATLI: “OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ŞEHRİN VİZYONU KONUSUNDA HEP YANIMIZDA”

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da tarihi okulun ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Başkan Dündar’ın verdiği desteğe teşekkür ederek, “Şehrimiz ile ilgili bugüne kadar Osmangazi Belediyesi’nden ne talep ettiysek Mustafa Dündar Başkanımız hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Şehrimizin vizyonu noktasında bizlere hep yardımcı oldu. Köklü bir geçmişe sahip tarım meslek lisemizin, şehrin markalaşması, Türk tarımını daha iyi bir seviyeye getirmesi ve eğitim noktasında da öğrencilerimizin daha verimli çalışabilmesi için yapılacak çalışmaları görüşmek üzere Osmangazi Belediye Başkanımız ile ziyaret ettik. Destek konusunda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar sayesinde Bursa’da tarımı daha da geliştireceğiz ve Yeşil Bursa’mızı daha yeşil hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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