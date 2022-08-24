Bursa'da 15 liraya üretilen siyah incir 10 liraya satılamıyor!

Sadece Bursa’nın değil ülkemizin en önemli ürünlerinden olan Bursa Siyah İnciri, alıcı bulamıyor. Yıl boyunca masraf eden çiftçi kilosunu 15-20 liraya ürettiği Bursa Siyah İncirini satamıyor.BURSA (İGFA) - Geçen yıl kilosu 20 liradan satılan “coğrafi işaret” sahibi ve ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinden olan ünlü Bursa Siyah İnciri bu yıl alıcı bulamıyor.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İktidara, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve tüccara “Gün bugün. Çiftçimize sahip çıkın” çağrısında bulundu.

Bursa Siyah İncirinin önemli üretim merkezlerinden olan Mudanya’nın Yaylacık Köyünde çiftçilerle bir araya gelen Orhan Sarıbal, hasat dönemi geldiği halde alıcı olmadığı için incirin dalında kaldığını söyledi. Bir kilo incirin çiftçiye maliyetinin 15- 20 lira olduğunu kaydeden Sarıbal, “Türkiye’nin dünyada tanınan, marka olmuş en önemli meyvelerinden biridir Bursa Siyah İnciri. Bursa’nın 40 köyünde yetiştiriliyor. Türkiye’nin en fazla katma değer yaratan ürünlerinden biri. Çok özel bir ürün. Başka bölgelerde denemeler yapılmış ama aynı kalite yakalanamamıştır. Sadece Bursa’da bu kalitede yetiştiriliyor. Yıllık yağış, hava, nem, deniz havasının etkisi, toprak yapısı bu ürünü belli bölgelerde yetişmesini sağlıyor. Önemli kılıyor. Geçen yıl kilosu 20 liraya satılan Bursa Siyah İnciri, bugün hasat yeni başladığı halde alıcı yok. Meyveler olgunlaşmış ama alıcı yok” diye konuştu.

Bursa Siyah İncirinin Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğine dikkati çeken Sarıbal, önceki yıllarda ürünü çiftçiden alıp ihraç eden tüccara da seslendi.

Bu işten ekmek kazanan tüccarların konuya hassasiyetle yaklaşması gerektiğini ifade eden Sarıbal, "Çiftçimiz zarar ederse, zarardan dolayı ağaçlarını keserlerse, üretim olmazsa herkes kaybeder, kimse bu işten bir şey kazanamaz. O yüzden birinci çağrımız tüccara. Çiftçinin hakkını verin. Çünkü bu çiftçi kışın budamasını yaptı, gübresini attı, damla sulamasını yapmış, işçi çalıştırıyor, elektrik, bu parası ödüyor. Kendi emeği, tarlanın kirası var. Yaptığımız hesaba göre ihracatlık siyah incirin kilosunun maliyeti 15-20 lirayı bulmakta. Oysa bugün maliyetinin çok altında fiyat teklif ediliyor” diye konuştu.

Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve iktidara da “Gün bugündür, çiftçinin yanında olun” çağrısında bulundu.