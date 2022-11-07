Bursa'da 1,5 ay sonra ikinci 'kökünü kurutma' operasyonu: 95 gözaltı

Bursa’da İçişleri Bakanlığı koordinesinde 20 Eylül'de gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun ikincisi gerçekleştirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 70 adrese baskın düzenlenirken, 110 şüpheliden 95'i gözaltına alındı.BURSA (İGFA) - Bursa’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönetiminde ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ gerçekleştirildi.

Bin 700 Polisin katıldığı, 3 İHA ile 1 helikopterin destek verdiği narkotik operasyonunda, 70 adrese baskın düzenlendi. Önceden belirlenen 110 şüphelinin 95'i gözaltına alındı.

Bursa'da, önceden belirlenen 110 şüpheliye yönelik 70 adrese şafak vakti eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı. Şüphelilerin 95'i gözaltına alındı. ‘Kökünü Kurutma’ adı verilen operasyona, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Bin 700 personelin görev aldığı operasyona 1 helikopter ve 3 İHA ile havadan destek verilirken, operasyonda 15 narkotik dedektör köpeği de aramalara katıldı.

Bakan Soylu, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Yönetim Merkezi’nde operasyonu bizzat takip etti.

Bursa'da bir önceki kökünü kurutma operasyonunu 20 Eylül'de yaptıklarını hatırlatan Bakan Soylu, "1,5 ayda Bursa'da ikinci kökünü kurutma operasyonu düzenlediklerini anımsatarak, "Bin defa gelmemiz icap ederse geleceğiz, bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Avrupa'da uyuşturucu serbest. Şırıngası da serbest. Ama milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz, tahammül, müsamaha göstermeyiz. Hedefimiz sınırımızın içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamak, bunu temin etmek istiyoruz. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız, Emniyet Teşkilatı, Jandarma teşkilatı büyük gayret gösteriyor" diye konuştu.



Bakan Soylu, dün Diyarbakır'da bin 900 kilogram üzerinde esrarın ele geçirildiğini anımsatarak, bu meselenin kökünü kurutmaya ve kökü kurayana kadar da mücadeleyi devam etirmeye ant içtiklerini söyledi.