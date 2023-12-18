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Bursa'da 132 yıllık tarihi okul, ilk günkü ihtişamına kavuştu

GÜNDEM 18.12.2023, 17:31
Bursa'da 132 yıllık tarihi okul, ilk günkü ihtişamına kavuştu

Bursa’da 2. Abdülhamid Han'ın eğitim hamlelerinden biri olarak, 1891 yılında ‘Hüdavendigar Numune Çiftliği Ziraat Mektebi’ adıyla eğitim-öğretime başlayan ve halen Bursa Ziraat Mektebi olarak öğrenci yetiştiren tarihi okul, restorasyonun ardından ilk günkü ihtişamına kavuştu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin ‘tarih başkenti’ kimliğini daha da ön plana çıkaracak yatırımların biri olan tarihi Ziraat Mektebi’nin restorasyonunu da tamamlandı. Bursa’nın köklü eğitim çınarlarından biri olan, 2. Abdülhamid Han'ın eğitim hamlelerinden biri olarak 1891 yılında ‘Hüdavendigar Numune Çiftliği Ziraat Mektebi’ adıyla eğitime başlayan tarihi okul, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Valiliği’nin de katkılarıyla restore edildi.

Yaklaşık 600 öğrenci ile 60 civarında öğretmeni bulunan ve üç adet tarihî yapıdan oluşan okulda, 2019’un Eylül ayında başlayan çalışmalar tamamlandı. Çatılardan zemin kaplamalarına sil baştan yapılan çalışma ile 132 yıllık tarihi okul ilk günkü ihtişamına kavuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Metin Sezer, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan ile birlikte tarihi okul gezdi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aktaş, tespit edilen eksikliklerin de en kısa zamanda giderileceğini söyledi.

Ziraat Mektebi’nin Bursa’nın en önemli köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bu güne kadar Ziraat Mektebi olarak binlerce öğrenci yetiştiren okul, Bursa Valiliği'nin destekleriyle Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde restore edilerek bu sene başı itibariyle yeni görüntüsüne kavuştu. Tarım bir ülkenin gelişmişliğiyle alakalı en önemli göstergelerden bir tanesi. Bu manada da önemli işlerin Bursa'da başarıldığını biliyorum. Üç adet tarihi yapıdan oluşan okulda yapılara yönelik çalışmalar, Eylül 2019’da başladı. Derslikleriyle, konferans salonuyla, kütüphanesiyle, eğitim binası ve diğer müştemilatlarıyla beraber büyük bir titizlikle restorasyon süreçleri tamamlandı. Hem belediyemizin imkanları hem de valilik imkanlarıyla beraber bunun yapıldığını ifade etmek isterim. Hem manejiyle hem öğrencilerimizin tatbikat yaptığı güzel restoranıyla, kafeteryasıyla hizmet veren bir yer burası. Ailelerimiz çocuklarına eğitim için burayı tercih edebilecekleri gibi beraberinde de hafta sonlarını, arkadaşlarıyla, aileleriyle vakit geçirebilecekleri güzel bir ortamı burada görme imkanına sahipler” diye konuştu.

Okulun manejinden dersliklerine kadar çalışma yapılan bütün alanlarını gezen Başkan Aktaş, daha sonra okulun öğrencileriyle söyleşi programına katıldı.

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