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Bursa'da 119 kasa istavrite el kondu!
GÜNDEM 01.09.2023, 15:40
Denizlerde av sezonunun açılması ardından Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Balık Hali kontrolünden 119 kasa istavrite el koyarak, huzurevine bağışladı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekibi, Balık Hali'ne gece yapılan kontrollerde avlanabilir asgari boydan küçük 119 kasa istavrit balığına el koydu.
Ekipler, el koydukları balıkları huzur evine bağışlarken, kontrol ve denetimlerin aaralıksız süreceği kaydedildi.
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