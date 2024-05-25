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Bursa Cumhuriyet Caddesi’nde ‘esnaf buluşması’

Esnafın nabzını tutmak ve talep ile önerileri almak üzere başlatılan ve bugüne kadar şehrin dört bir yanında düzenlenen ‘BESOB Esnaf Buluşmaları’nda, sıradaki durak Cumhuriyet Caddesi oldu BESOB’la CUMSİAD’ın ortaklaşa düzenlendiği buluşmada konuşan BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa’daki ticaretin kalbinin bu bölgede attığını söyledi

GÜNDEM 25.05.2024, 14:15
Bursa Cumhuriyet Caddesi’nde ‘esnaf buluşması’

Esnafın nabzını tutmak ve talep ile önerileri almak üzere başlatılan ve bugüne kadar şehrin dört bir yanında düzenlenen ‘BESOB Esnaf Buluşmaları’nda, sıradaki durak Cumhuriyet Caddesi oldu. BESOB’la CUMSİAD’ın ortaklaşa düzenlendiği buluşmada konuşan BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa’daki ticaretin kalbinin bu bölgede attığını söyledi.

BURSA (İGFA) - Şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen ‘BESOB Esnaf Buluşmaları’ndaki sıradaki durak Cumhuriyet Caddesi oldu.

Cumhuriyet Caddesi İşadamları Derneği (CUMSİAD) ile ortaklaşa düzenlenen buluşmaya, BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, BESOB Yönetim Kurulu Üyeleri, CUMSİAD Başkanı Ahmet Şengül’ün yanı sıra çok sayıda esnaf katıldı.

Abdal Meydanı’nda düzenlenen buluşmada konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, CUMSİAD’a bu buluşmadaki katkılarından ötürü teşekkür etti. Bilgit, “Bugün CUMSİAD ile ortaklaşa yaptığımız buluşmada, Bursa’mızın kalbi konumundaki Cumhuriyet Caddesi’nde işletmeleri olan siz değer esnaf dostlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlere ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. BESOB, 87 bin üyeye sahip bir çatı kuruluşudur ve gücünü üyelerinden almaktadır” dedi.

“CADDENİN GEÇMİŞİ 1906 YILINA DAYANIYOR”

Cumhuriyet Caddesi’nin, Bursa'nın tarihi han ve çarşılarının ortasında yer aldığını, bazı kaynaklara göre caddenin tarihinin ise 1906 yılına dayandığına dikkat çeken Fahrettin Bilgit, ticaretin kalbinin bu caddede attığına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Zafer Meydanı’ndan başlayıp Gökdere Bulvarı’na kadar devam eden caddede yaklaşık olarak 300 dükkan bulunuyor. Ticaretin kalbinin attığı bu caddede, perde ve dekorasyondan züccaciyeye varıncaya kadar pek çok sektörden işyerleri bulunuyor. Temelleri bu caddede atılan birçok marka hem yerelde hem de ulusalda önemli işlere imza atar hale geldi. Her yerin bereketi başkadır ama Cumhuriyet Caddesi’nin ve Tarihi Kapalı Çarşısı’nın bulunduğu bu bölgenin bereketi bir başkadır. Burası bir açıkhava müzesi olmanın yanında önemli bir okuldur, eğitim yuvasıdır. Evvelden beridir ki buradaki dükkanlardan pek çok başarılı ticaret erbapları çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Biz de bu geleneğin devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya her zaman hazırız. Caddenin cazibesinin giderek arttığını görüyoruz. Biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.”

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit’in yaptığı açıklamaların ardından CUMSİAD Başkanı Ahmet Şengül de bir selamlama konuşması gerçekleştirdi ve bölge esnafının sorun ile taleplerini iletti. Buluşmanın sonunda BESOB Başkanı Bilgit, günün anısına CUMSİAD Başkanı Şengül’e plaket takdim etti. Program, bölge esnafının ziyaret edilmesiyle sona erdi.

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