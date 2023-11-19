Bursa Cumalıkızık'ta 'sıfır atık' dönüşüm

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, UNESCO mirası Cumalıkızık Köyü’nü ‘Burada Her Şey Doğaya Dönüyor’ sloganıyla sıfır atık köyüne dönüştürüyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi önemli bir sıfır atık projesine daha imza attı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cumalıkızık Köyü’nü ‘Burada Her Şey Doğaya Dönüyor’ sloganıyla sıfır atık köyüne dönüştürüyor.

Proje kapsamında, işletmelerden ve hanelerden toplanılan tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüştürülüyor. Köyün turistik noktalarına ve işletmelere yerleştirilen ambalaj atığı toplama ekipmanları ile tüm ambalajlar toplanarak Karapınar’da bulunan Yıldırım Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi’nde kategorilerine göre ayrıştırılarak geri kazanım tesislerine gönderiliyor ve ekonomiye yeniden kazandırılması sağlanıyor. Ayrıca işletmelerden çıkan gıda atıkları toplanarak Mama Üretim Tesisi’ne getiriliyor ve can dostlar için kedi köpek mamasına dönüştürülerek, başta Yıldırım Hayvan Barınağı olmak üzere ilçedeki odak noktalarına ve sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

HEDEF: SIFIR ATIK

Cumalıkızık’ı sadece ekonomik bir gelir kapısı görmekten ziyade, yaşatılması, korunması gereken tarihi ve kültürel bir miras olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Cumalıkızık, Yıldırım’ın dünyaya açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalıkızık, 700 yıllık tarihi dokusu ile yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Biz, Cumalıkızık Köyümüzü tarihimizin güçlü bir yansıması olarak görüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bu turizm merkezimizin daha iyi duruma gelebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi olarak Cumalıkızık Köyü’nü sıfır atık köyüne dönüştürerek yeni bir kimlik daha kazandırdık. ‘Burada Her Şey Doğaya Dönüyor’ sloganıyla Cumalıkızık’ta oluşan tüm atıkları yeniden doğaya kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.