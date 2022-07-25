Bursa çöp evde bulunan çocuğa devlet koruması!

Bursa'daki çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.BURSA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuğun, savcılık kararıyla anneden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında koruma altına alındığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nilüfer ilçesinde bir çöp evde bulunan C.M.A. ile ilgili olarak sürece ilk andan itibaren müdahil olunduğu hatırlatıldı.

Çocuğun velayetinin eşinden boşanan anne Yasemin A.'ya verildiği, annenin çalışmak için Antalya'ya gittiğinde çocuğa anneannesinin baktığı belirtilen açıklamada, "Anneannenin vefatıyla beraber evde birlikte yaşadıkları teyze ile kalan küçükten bir süre sonra haber alamayan anne Yasemin A'nın 2020 yılında kayıp ilanı verdiği bilgisi edinilmiştir. Teyze Kamuran Pınar A'nın ev kirasını ödememesi nedeniyle mahkemece evin tahliyesine karar verilmiş ve hükmün icrası sebebiyle eve girildiğinde çocuk sağlıklı olmayan bir evde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca çocuğun polis eşliğinde emniyete götürüldüğü ve ardından Bursa İl Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilirken, "Müdürlüğümüzce çocuğun öz bakımları yapılmış, akabinde genel sağlık tetkikleri için hastaneye götürülmüştür. Hastane sürecinin ardından Bursa'da savcılık kararıyla anneden alınarak Bakanlığımız kurumlarında koruma altına alınmıştır. Teyze Kamuran Pınar A'nın 16 yaşında olan kendi çocuğuna da ulaşılmış ve Bursa'da koruma altına alınmıştır. Kamuran Pınar A. Bursa'da gözaltında tutulmaktadır" denildi.

https://twitter.com/tcailesosyal/status/1551518175002595329