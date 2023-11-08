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Bursa Çınarcık suyu için 9 koldan çalışılıyor

GÜNDEM 08.11.2023, 15:14
Bursa Çınarcık suyu için 9 koldan çalışılıyor

Bursa’ya 2060 yılına kadar susuzluk yaşatmayacak olan ‘Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi’nin herhangi bir aksamaya uğramadan, kısa zamanda tamamlanması için ihaleyi kazanan 9 ayrı firma ile sözleşme imzalandı.BURSA (İGFA) -İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda altyapının yenilenmesinden mevcut kaynakların korunmasına, ağaçlandırmadan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına kadar önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Barajı suyunun kente getirilmesi için fiziki çalışmaları, yüklenici 9 firma ile sözleşme imzalanmasıyla resmen başlatmış oldu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) sağlanan 150 milyon Euro’lik krediyle hayata geçirilecek proje kapsamında, 68 kilometre isale hattı, 3 adet su deposu ve günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa edilecek. Bursa’da kuraklığın en yoğun hissedildiği 2019 ve 2022 yıllarında bile Bursaları susuz bırakmayan Büyükşehir Belediyesi’nin, 2060 yılına kadar kente susuzluk sorunu yaşatmayacak proje, 9 ayrı yüklenici ile tamamlanacak.

‘Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi’nde ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından yüklenici 9 firma temsilcisiyle sözleşme imzalandı. Sözleşme imza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Her proje, kıymetlidir, değerlidir ama öyle projeler vardır ki gerçekten şehrin geleceğini etkiler. İşte Bursa’nın geleceği açısından çok önemli bir projenin imza törenini yapıyoruz. Bu işi dokuza böldük. Rekabet olsun istedik. Olası ekonomik değişimler nedeniyle işi bir firmaya yüklemek karşımıza ciddi sıkıntılar çıkarabilirdi. Hem rekabet ortamı sağlandı. 150 milyon Euro öngördüğümüz ihaleyi 127 milyon Euro’yla bitirdik. Böylelikle 660 milyonluk bir kârın da ortaya çıktığını ifade etmek istiyorum” dedi.

İçilebilir su kaynaklarına erişimin giderek zorlaştığı bir dönemde su yönetiminin, daha da önem kazandığı dile getiren Başkan Aktaş, kuraklığın zirve yaptığı 2019 ve 2022 yıllarında, kuyu sularını devreye alarak hemşehrilerimizi bir gün dahi susuz bırakmadıklarını söyledi.

Kaynakların verimli kullanılması adına yaptıkları çalışmalara da değinen Başkan Aktaş, 1 milyon 500 binin üzerinde aboneye sağlıklı içme suyunu ulaştıran BUSKİ’nin, 1995 yılında baraj suyunun ancak yüzde 35’ini vatandaşlara ulaştırırken, barajdan çıkan suyun yüzde 65’inin kayıp-kaçak olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı.

Son 28 yılda yapılan altyapı yatırımları ile merkez ilçelerde içme suyundaki kayıp oranının yüzde 20 seviyesine indiğini ve BUSKİ’nin, kayıp kaçakların önlenmesinde Türkiye birincisi olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “BUSKİ tarafından 1989-2022 yılları arasında toplam 12 bin 234 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yani son 33 yılda imalatı yapılan içme suyu boruları, uç uca eklendiğinde Bursa - Paris arası mesafenin 4 katını bile aşıyor” dedi.

SU KAPASİTESİ YÜZDE 60 ARTACAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çınarcık Barajı’ndan BUSKİ’ye yıllık 75 milyon metreküpü içme suyu, 70 milyon metreküpü de kullanma suyu olmak üzere yıllık toplam 145 milyon metreküp su tahsisi yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamında inşaat çalışmaları tamamlandığında il merkezimize sağlanan su miktarı yüzde 60 oranında artacak. İlimizde hâlihazırda yıllık 240 milyon metreküplük içme suyu kapasitesi bulunuyor. Bu proje sayesinde şehrimizin su kapasitesi 385 milyon metreküpe çıkmış olacak. Proje için gerekli bütün ihaleleri tamamladık, bugün de imza töreni için bir araya gelmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. En geç Ekim 2025'te tamamlamayı hedeflediğimiz bu önemli projeye emek ve destek verenlere teşekkür ediyor, şehrimizin yarınları için hayati öneme sahip ‘Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi’nin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Söz konusu proje ile Çınarcık’tan sağlanacak 70 milyon metreküplük kullanma suyu aynı zamanda sanayicilerin kullanımına da açılması hedeflendi.

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