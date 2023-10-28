Son Dakika

Bursa Cihat Yaycı Paşa'yı ağırladı

GÜNDEM 28.10.2023, 12:24
Bursa Cihat Yaycı Paşa'yı ağırladı

Doç. Dr. Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Çevresindeki Gelişmeler konulu konferansta İsrail- Filistin savaşını anlattıAtilla Güney/ MORA DERGİSİ (BURSA İGFA)
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Bursa İl Temsilcisi Mehmet Akar, son zamanlarda dünya genelinde gelişen olaylar ve Ortadoğu’da devam eden adil olmayan savaşın nereye doğru gittiğini ve Türkiye’nin dünya mazlumların sesi ve umudu olma yolundaki stratejisine değindi.

Daha sonra sözü konuk konuşmacı TÜRK DEGS Başkanı Doç. Dr. Müstafi Amiral Cihat Yaycı ya bıraktı. Ördekli Kültür Merkezi’ndeki konferansta konuşan Yaycı Paşa, Türkiye’nin İsrail Filistin savaşındaki dış politikasının takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin bugüne kadar itidalli açıklamalar yaptığını, dengeli politikanın sürdürülmesi gerektiğini hatırlatan Doç. Cihat Yaycı, “Dengeli politikalar güdüp Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği gibi binlerce yıllık devlet geleneğini ve devlet aklının çıktıları ile hareket ediliyor, bu çok önemlidir. Türkiye’yi taraf olmaya itecek kampanyalardan, vatandaşların ve siyasi partilerin uzak durmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Yaycı; “Türkiye etrafında adeta ateş çemberi oluşmuş bulunmakta bir yanda Ukrayna ve Rusya Savaşı, diğer yanda Azerbaycan ile Ermenistan gerginliği sona ermemiş olmalı ki zaman zaman çatışmalar meydana gelmektedir. TSK’nın Kuzey Irakta bulunan PKK ve YPG terör örgütleri ile mücadele yapmaktadır. Yıllardır Suriye ve Irak’ta olan biten, şimdide yanı başımızda İsrail ile Hamas’ın günlerdir çatışması devam ediyor. Yani nereden bakarsanız bakın üçüncü dünya savaşı kapının eşiğine gelmiş dayanmıştır” dedi.

Türkiye’nin Jeopolitik varlığı ve misyonu çok önemlidir.

Türkiye son günlerdeki İsrail’in giriştiği soykırıma daha fazla seyirci kalamaz nitekim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya ülkelerin yetkililerine hemen her gün seslenmektedir.  Bu adil olmayan savaşın galibi olmadığı gibi kazananı da olmayacak, İsrail’in şu yaptığı vahşetin ta kendisidir. Böyle bir savaşın ne hukuku kaldı ne de uluslararası antlaşmaları öğleki sanki insanlık yer yüzünde silindi gitti.

 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 10 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 28
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3