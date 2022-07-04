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Bursa Çekirge'ye nefes olacak

GÜNDEM 04.07.2022, 15:46
Bursa Çekirge'ye nefes olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 30 yılı aşkın süredir atıl halde duran Çelik Palas Oteli ek binalarının bulunduğu alanda hayata geçireceği Çekirge Teras Projesi, kentin en prestijli bölgelerinden olan Çekirge’ye yeniden eski değerini kazandıracak. Peyzaj alanının yüzde 41 artırıldığı proje bölgeye nefes olacak.BURSA (İGFA) - İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından projesi 1930’da hazırlanan ve 1935 yılında hizmet vermeye başlayan Çelik Palas Oteli, kentin en prestijli otelleri arasındaki yerini hep korudu.

Yoğun talep nedeniyle Vali Haşim İşcan döneminde 1945-1950 yılları arasında otelin ikinci bloğu yapıldı. 160’ı çift kişilik, 10’u süit ve 3’ü kral olmak üzere 173 odaya sahip olan otel; İsveç Veliahtı Gustaf Altıncı Adolf, Ürdün Meliki Abdullah, İtalya Kralı Umberto, Irak Kralı Faysal, İran Şahı Rıza Pehlevi, Federal Almanya Cumhurbaşkanı Theodor Heuss, Libya Kralı Muhammed İdris el Mehdi el Sunusi, Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül-Hak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş gibi isimleri misafir etti. İşletmede yaşanan sorunlar yüzünden otel, 1962 yılında Emekli Sandığı tarafından satın alındı. Otel kapasitesinin artırılması amacıyla 1988 yılında ‘Yeni Çelik Palas Oteli projesi hazırlatılıp, inşaatına başlandı. Yeni otel bloğunda 4’ü kral dairesi olmak üzere 286 oda ve 572 yatak kapasitesi, balo ve gösteri salonları ile 2 helikopter pisti olması planlandı ancak çeşitli nedenlerle inşaat tamamlanamadan proje durdu. Yıllardır kentin en prestijli caddesinde harabe halinde bir beton yığını olarak duran ek binaların bulunduğu alanın kente kazandırılması için 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

İNŞAAT YOĞUNLUĞU AZALTILDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 2020 yılı ağustos ayında Bakan Murat Kurum’un da katıldığı törenle yıkımlara başlanan alanda işlem tamamlandı. Yapının kent siluetini olumsuz etkileyen kısımları yıkılırken, kalan yapıların performans analizleri yapıldı. Sosyal ve kültürel olarak bölgenin tekrar eski günlerine kavuşması amacıyla bölgeye ayrıcalıklı bir proje hazırlandı. Hazırlanan projede 86 bin 150 metrekare olan inşaat alanı yüzde 55’lik azalışla 39 bin 157 metrekareye indirildi. Mevcut 22 bin 170 metrekare olan peyzaj alanı ise yüzde 41’lik artışla 31 bin 370 metrekareye çıkarıldı.

TAM BİR SOSYAL YAŞAM ALANI

Yıkımlar sonrası kalan yapıların, Bursa’da ihtiyaç duyulan günün teknolojik gelişmelerine uyum sağlayabilecek sosyal ve kültürel tesis olarak hizmet etmesi planlandı. Kalan yapı, bakanlığın binalar için belirlediği ‘Yeşil Sertifika’ kriterlerine uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandı. 

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin hem atölye hem de sahne bazında sergilenebileceği alanların da bulunduğu projede bayanlar için hayat boyu sağlık merkezi, çok amaçlı salonlar ve sinema salonu, restoran ve kafeler, 215 araçlık kapalı otopark ile yürüyüş yolları, terasları ve çocuk oyun alanları da olacak. Tam bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan projede, yapı dışında kalan 31 bin 370 metrekare alan ise içi yollar ve millet bahçesi olarak Bursalılara hizmet verecek.

BURSA’YA DEĞER KATACAK

Bursa’yı olumsuz görüntü ve yapılardan bir bir kurtardıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çekirge Teras Projesi’nde yıkım işlemlerinin tamamlandığını, kısa sürede yeni projenin uygulamasına başlanacağını söyledi. Bu proje ile Bursa’nın ayrıcalıklı bir mekan daha kazanmış olacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa’nın en prestijli semti, yıllardır duran bu kötü görüntüden kurtulmuş oluyor. Burada 30 senedir kullanılmayan, atıl ve inşaat aşamasında bir bina söz konusuydu. Şimdi Çekirge Teras Projesi içerisinde özellikle gençlerin doya doya istifade edeceği mekanlar oluşturulacak. Proje bittiğinde, bölge Bursa’ya hayat verecek. Gençler başta olmak üzere, Bursalılara sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek. Çekirge Teras, şimdiden Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

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