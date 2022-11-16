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Bursa Çalı yoluna otoban ayarında düzenleme

GÜNDEM 16.11.2022, 15:50
Bursa Çalı yoluna otoban ayarında düzenleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Çalı Yolu’nda başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.BURSA (İGFA)  - Bursa’da köprü ve kavşaklar, yeni yollar ve yol genişletme çalışmalarıyla ulaşıma köklü çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, yetersiz kalan mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yıllardır konuşulan Çalı Yolu’na da kalıcı çözüm getiriyor. Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolu olarak bilinen Çalı Yolu’ndaki 3 kilometrelik ilk etap çalışmaları eylül ayında başlarken, yatırımın aralık ayı sonu itibariyle hizmete açılması hedefleniyor. İki gidiş iki geliş olan bölünmüş yol, standardı yükseltilerek, üç gidiş üç geliş olarak revize edildi. Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, UEDAŞ ve Karayolları ekipleri ara vermeden mesaiyi sürdürürken; Çalı Yolu’nun ikinci etap çalışmaları için gerekli proje hazırlıkları tamamlandı. Ayrıca Küçük Sanayi Kavşağı ile Üçevler Kavşağı akıllı kavşak olarak tasarlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Milletvekili Mustafa Esgin, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Harita üzerinde yatırım hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Aktaş ve Milletvekili Esgin, daha sonra sahaya çıkarak, ekiplerle sohbet etti, kolaylıklar diledi.

ARALIK AYINDA AÇILIYOR

Bursa’ya ulaşımla alakalı verdikleri sözleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Çalı Yolu’nun yıllardır konuşulduğunu fakat bir arpa boyu yol alınamadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde Bursa milletvekilleriyle birlikte Karayolları Bölge Müdürü’nü ziyaret ederek dertlerini ve heyecanlarını anlattıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle eylül ayı itibariyle bölgede çalışmalar başladı. İlk 3 kilometrelik kısmı, ‘kamulaştırmalar ve yapım da dahil’ bir buçuk ay sonra yani aralık sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Kalan 3 kilometrelik kısımla alakalı proje çalışmaları hazırlandı. Akabinde onu da devam ettirmek istiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile o kısmı da görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanımıza, milletvekillerimize, genel müdüre, bölge müdürüne ve çalışmaya destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışmalar sebebiyle yolda daraltma yapıldığını, vatandaşların alternatif güzergahlara yönlendirildiğini ve UEDAŞ, BUSKİ, Karayolları ekiplerinin yoğun gayret gösterdiğini anlatan Başkan Aktaş, “Mahalle girişleri, orta refüjler ve akıllı kavşaklarla alakalı düzenlemeler yapılıyor. Çalı Yolu’nu 3 geliş ve 3 gidiş olmak kaydıyla bölgeye yakışır hale getiriyoruz. Yolun devamında Çalı Organize Sanayi Bölgesi, sanayi kuruluşları, iş yerleri ve mahallerimiz var. İnşallah bittiğinde, tüm Bursa bu rahatlığı yaşayacak. Burası, kronik sorunlardan bir tanesiydi. Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirdiği ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün yapımını üstlendiği Beşevler'den Çalı'ya, oradan Kayapa ve Hasanağa'ya kadar uzanan yol çalışmasının ilk etabının hızla tamamlandığını söyledi.

Yolun Beşevler, Kültür, Üçevler, Demirci, Çalı ve Kayapa mahallelerini kapsamasının yanında sanayiye de hitap ettiğini belirten Esgin, Kayapa ve Hasanağa tarafında da yoğun nüfus artışının yaşandığını söyledi. Yatırımın hizmete alınmasıyla birlikte Bursa şehir içi trafiği ile İzmir Yolu’ndaki yoğunluğun azalacağını dile getiren Esgin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın yoğun gayretleriyle, Acemler'deki trafik düğümünü önemli ölçüde çözdük. Şehir Hastanesi'ne giden yolu Bursa yaptı ve Özlüce'den İzmir Yolu’na bağladı. Samanlı köprüleri yenilendi. Otosansitin üzerinde bir büyük alternatif yol projesini sürdürüyoruz. Bursa'mızın her meselesinin çözümünde, Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte kader birliği yaptık. Hep birlikte sahadayız, yerelde ve ulusalda ne yapılması gerekiyorsa, tüm süreci yakından takip edip sonuçlandırıyoruz” diye konuştu.

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