Son Dakika

Bursa Çalı Yolu'nda 'yeşil' seferberlik

GÜNDEM 18.12.2022, 10:41
Bursa Çalı Yolu'nda 'yeşil' seferberlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Çalı Yolu’nda sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 'yeşil' seferberliği başlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da köprü ve kavşaklar, yeni yollar ve yol genişletme çalışmalarıyla ulaşıma köklü çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, yenilenen yolları peyzaj düzenlemeleriyle de daha estetik hale getiriyor.

Yıllardır genişletilmesi konuşulan Çalı Yolu'na da Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle kalıcı çözüm getirilirken, Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolu olarak da bilinen Çalı Yolu’ndaki 3 kilometrelik ilk etap çalışmaları büyük ölçüde tamamladı. Gidiş - geliş 2'şer şeritli olan yol, şerit ilaveleriyle 3'er şeritli bölünmüş yol standardına yükseltildi.

Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, UEDAŞ ve Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla projenin ilk etabı tamamlanma aşamasına gelirken, Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. ekipleri de yolu görsel olarak da estetik hale getirmek için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışma ile daha konforlu hale gelen yolun orta refüjü ile güzergah üzerindeki kavşakları peyzaj düzenlemeleri ile adeta yeşil bir koridora dönüştürüyor. Çalışma kapsamında orta refüje ilk etapta 200 adet yetişkin ıhlamur ağacı dikildi. Toprak altı damlama sulama sistemleri imalatının da yapıldığı çalışmaların kısa sürede tamamlanması için ekipler gece gündüz demeden yoğun bir tempo ile çalışıyor. 

Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle eylül ayı itibariyle başlayan çalışmaların aralık soruna kadar tamamlanacağını daha önce kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, verdikleri bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yolun ulaşım için konforlu hale getirilmesinin yanında aynı zamanda estetik bir görünüm kazanma için de yeşillendirme çalışmalarına başladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Sulama sistemi de tamamen son teknoloji toprak altı damlama sulama şeklinde olacak. Yani fıskiyelerle yolun ıslanması gibi bir durum yaşanmayacak. Yolun kalan 3 kilometrelik kısımla alakalı proje çalışmaları hazırlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile o kısmı da görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanımıza, milletvekillerimize, genel müdüre, bölge müdürüne ve çalışmaya destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Pendikspor 16 29
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Manisa FK 17 27
8. Boluspor 17 27
9. Bandırmaspor 16 25
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4