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Bursa Büyükşehir’in 'şifa' kapısı

GÜNDEM 31.12.2022, 13:04
Bursa Büyükşehir’in 'şifa' kapısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi hizmeti ile 75 bine yakın hastaya 1 milyon 320 bin kez sağlık hizmeti verildi.  BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında başlayan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi hizmeti ile bugüne kadar sisteme kayıtlı 75 bine yakın hastaya toplamda 1 milyon 320 bin kez sağlık hizmeti verildi. Sadece 2022 yılı içinde 9 bin 870 kayıtlı hastaya 141 bin 505 kez hizmet verilirken, 27 bin 896 hastanın ise ambulansla hastaneye nakli sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2010 yılında, 22 personel, 6 araç ve 1973 hasta sayısı ile çalışmalarına başlayan Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri, bugün 144 personel, 48 araç ve 20 ambulansla bir sağlık ordusuna dönüştü. Aktif hasta sayısı her geçen yıl artarken, 2010 yılında 1973 hastaya verilen 28 bin 703 sağlık hizmeti, 2022 yılında 9780 hastaya ve 141 bin 505 hizmete çıktı. Büyükşehir Belediyesi’nin evde sağlık hizmetinden yüzde 33.75 ile en fazla yararlananlar 75-84 yaş grubu oldu. Hizmet alanların yüzde 20.63’ünü 85-94 yaş grubu, yüzde 19.31’ini 65-74 yaş grubu ve yüzde 11.56’sını ise 55-64 yaş grubu oluşturdu.

Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi Hizmeti ile 2022 yılında 8.723 doktor muayenesi, 3.723 FTR uzman ziyareti, 23.227 fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti, 55.022 hemşirelik hizmeti, 43.146 bakım ve refakat hizmeti, 1.720 sosyal inceleme ve 2.817 psikolojik destek hizmeti verildi. 3.005 hastanın evine temizlik hizmeti verilirken, 104’ü şehir dışı olmak üzere toplam 27.896 hastanın da ambulansla hastaneye sevki sağlandı.

Fırsat buldukça evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda halkımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle evde bakım hizmetlerini çok önemsiyorum. Evde sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz süren bir hizmet. Her yıl binlerce vatandaşımıza bu manada destek sağlıyoruz. Ben tüm hastalarımıza şifa, büyük bir özveriyle çalışan sağlık ekibimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi. 

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