Bursa Büyükşehir Zabıtası'ndan çadır operasyonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, plajlarda halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kurulması, halı, kilim, battaniye gibi eşyalarla gölgelik oluşturulması gibi görüntü kirliliklerine karşı alarma geçti.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahilleri, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte özellikle hafta sonları günü birlik tatilcilerin akınına uğrarken, sahillerde halkın ortak kullanımını engelleyecek davranışların artması üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıtası harekete geçti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan 135 kilometrelik deniz sahil şeridindeki 24 plajda denetimler artırıldı.

Gerek Bursa içinden gerekse yakın il ve ilçelerden gelen bazı tatilcilerin plaja rastgele çadır kurması, halı, kilim ve battaniye ile gölgelik oluşturması ve mangal yakılması şikayetlerinin artması üzerine Kurban Bayramı tatili süresince Gemlik ve Mudanya sahilindeki denetimlere ağırlık verildi.

Bu süre içinde yapılan denetimlerde yaklaşık 150 uygunsuz duruma müdahale edilerek, plajdaki görüntü kirliliğine son verildi.

Yaz boyunca sahillerdeki ekip sayıları artırılırken, sahillerde herhangi bir uygunsuzluğa izin verilmeyeceği, bu tür durumların zabıta ekiplerine bildirilmesi gerektiği belirtildi.