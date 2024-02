Bursa Büyükşehir mazeret üretmeden çalıştı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son 5 senede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mazeret üretmeden verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, “Her köşeyi ihya etmeyi, sokakları ve caddeleri düzeltmeyi, bir hayata daha dokunmayı, bir çocuğa daha burs vermeyi hesap ettik. Bizim derdimiz, heyecanımız var” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğu ve Güneydoğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde biraraya geldi. Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Refik Özen, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, farklı yörelerden 40-50 sene önce Bursa’ya gelmiş, gönlünde hem doğduğu şehri hem de yaşadığı şehri muhafaza eden insanlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Nüfusu üç buçuk milyona varan Bursa’nın ruhaniyetli bir şehir olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Her şehrimizin ayrı ayrı güzellikleri var ama Bursa ayrı bir güzel. Her birimizin gönlü, kalbi, duası Bursa ile beraber. Bursa’nın değerli, temiz, huzurlu, güvenli, ticari aktivitesinin yüksek olması hepimiz için kıymetli. Son 5 senede ülkemizde birçok olumsuz olaylar yaşandı. Pandemi sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Ülkenin güneyinde yangınlar, kuzeyinde seller yaşandı. Ülkemizin her bölgesine Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yetişmeye çalıştık. Asrın felaketi olan iki büyük depremle sarsıldık. Yaraların sarılması için bölgede güzel işler yaptık. Bu gücü bizlere Bursalılar verdi. Tüm olumsuzluklara rağmen mazeret üretmedik, söz verdiklerimizle alakalı geri durmadık. Her köşeyi ihya etmeyi, sokakları ve caddeleri düzeltmeyi, bir hayata daha dokunmayı, bir çocuğa daha burs vermeyi hesap ettik. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızdan aldığımız güçle güzel işlere imza attık” diye konuştu.

“Allah nasip ederse dört buçuk sene önümüzde herhangi bir seçim yok. Londra asfaltı gibi yola çıkıyoruz. Araba 250 mi basıyor, 300 mü basıyor. Son sürat gideceğiz inşallah" diyen Başkan Aktaş, yeni dönemde çok daha güzel projelere imza atacaklarını dile getirdi. Tecrübeli, bilgi birikimi olan, ilk günkü heyecanı taşıyan bir ekip olduklarını anlatan Başkan Aktaş, “Sadece Hanlar Bölgesi’nde, Hisar’da, Heykel civarında değil şehrin dört bir noktasında yapacağımız işlerle şehri daha yaşanabilir hale getireceğiz. Bizler kentsel dönüşüm yapıyoruz ve sorunlu yerleri çözüyoruz. Şehre harika kapalı pazaryerleri kazandırdık. Yeni yollar açıyoruz. Bizim derdimiz, heyecanımız var. Dernek başkanlarımız biliyor, Anadolu Arastası diye 15-20 senedir bir türkü dinletiliyor. 'Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece'. Koca bir tabela var önünde. Arkada ne olduğu belli değil. Hangi derneğimiz o arastada hizmet vermeye başladı? Bizim dokunmadığımız hiçbir alan kalmadı. Bu işin fragman kısmı, asıl filmi 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Emirsultan’da veya Ulucami’de başlatıyoruz. Ardından durmaksızın 5 yıllık süreçte neler yapacağımızı hep birlikte göreceksiniz” dedi.

Son 5 senede yapılan çalışmaları sunum eşliğinde anlatan Başkan Aktaş, yalın belediyecilik, ulaşım, kentsel dönüşüm, sosyal yaşam alanları, spor, tarihi kültürel miras başta olmak üzere Bursa’ya kazandırılan hizmetler konusunda katılımcılara bilgi verdi.