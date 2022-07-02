Bursa Büyükşehir'li boksörlerden 6 madalya

Erzurum'da düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Kulübü sporcuları, 6 madalya kazandı.BURSA (İGFA) - 24 Haziran 2022-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında 57 ilden 588 erkek ve 223 kadın sporcunun mücadele ettiği organizasyonda erkekler 16, kadınlar ise 13 sıklette ringe çıkarken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörler 4 ikincilik, 2 üçüncülük olmak üzere 6 madalya madalya kazandı.

Büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Serhun Aydın 40 kiloda, Bedirhan Hacıoğlu 75 kiloda, Aslan Aziz 63 kiloda ve Selçuk Efe Şentürk de 60 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı. Şampiyonada ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Marharyta Dobrova ve İlayda Kaya da 60 kiloda üçüncü olarak bronz madalya elde ettiler.