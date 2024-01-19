Bursa Büyükşehir'in kalite çıtası yükseliyor

Türkiye'de 6 yönetim sistemini entegre kullanan ilk ve tek Büyükşehir Belediyesi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi de alarak kalite yolculuğuna devam etti.BURSA (İGFA) - Türkiye'de Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'nı kurarak bu alanda önemli bir farkındalık oluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, teknolojinin sunduğu fırsatları en etkili şekilde kullanarak Bursa’yı daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hale getirme hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Altyapıdan üst yapıya kadar her alanda projeler geliştirerek Bursa’yı geleceğe taşırken, kaynak tüketimini azaltıp, verimliliği artıran Büyükşehir Belediyesi, daha önce Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleriyle bu alandaki hizmetleri standart hale getirmişti.

Kaliteden ödün vermeyen çalışmalara hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Belge teslim töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, TSE EN ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ni Türkiye’de ilk alan belediye olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İnovasyona çok önem verdiğini bu nedenle Büyükşehir’e gelir gelmez Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’nı kurduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Çünkü kaynakları en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Devletimiz güçlü ancak sadece devletten gelen ödeneklerle bu kadar geniş bir alanda hizmet üretebilmek zor. Biz özellikle de yalın belediyecilik uygulamalarıyla kaynakların doğru ve verimli kullanılması adına önemli bir başarı yakaladık. 2017’de göreve geldiğimizde bütçenin ancak yüzde 22’si yatırımlara ayrılabilirken, bugün bu rakamı yüzde 46’ya çıkardık. Özellikle son yıllardan hizmet üretiminde de standartlar oldukça yükseldi. Katma değerli ve yüksek standartlı işler yapmamız lazım. TSE de bu noktada önemli araçlardan biri olacak. Ben bu belgenin alınmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin ise Bursa’nın her yıl ihracat rakamlarında rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, küresel otomotiv firmalarının gözdesi olmayı sürdüren Bursa'nın istihdama ve ihracata katkısı, ileri teknolojileri ürünlerinde kullanımıyla ekonomimizin göz bebeği durumunda olduğunu kaydetti.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, Ar-Ge'nin yeni dönemin olmazsa olmazı inovasyonun olduğu bir dönem olduğunu kaydetti.

Konuşmalar sonrasında TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ni Başkan Aktaş’a takdim edildi.