Bursa Büyükşehir için anket sonuçları belli oldu! Hangi aday önde?

Bursa Büyükşehir yerel seçim anket sonuçları belli oldu! Alinur Aktaş fark attı Herkes Duysun’un, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anket sonuçlandı. Türkiye’de yerel seçim gündemi hız kazanmaya devam ederken anket çalışmaları da birbirini kovalıyor.HERKES DUYSUN / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı özelinde bir anket gerçekleştirdi.

17 ilçeden Bursalıların katıldığı anketten, mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Partinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş galip çıkarken, CHP’nin Bursa adayı Mustafa Bozbey ise onu takip etti.

Öte yandan anket sonuçlarında, Bursalı seçmende ciddi bir kararsızlık oranı görüldü.

Herkes Duysun’un X Platformunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anketin sonucu şu şekilde:

Alinur Aktaş: %53,40 Mustafa Bozbey: %26,7 Selçuk Türkoğlu: %6 Diğer: 0,8

Herkes Duysun’un İnstagramda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anketin sonucu şu şekilde:

Alinur Aktaş: %46 Mustafa Bozbey: %31 Selçuk Türkoğlu: %6 Diğer: