Bursa Büyükşehir'den Mudanya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çok sayıda ev ve işyerinin sular altında kalmasına sebep olan sağanak yağışın ardından bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden vatandaş mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Mudanya'da sele yol açmıştı. Araçlar sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su basmıştı.

Olayın ardından ‘kısa süre içerisinde’ Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve BUSKİ ekipleri, Mudanya ilçesine geçerek mağdur olan vatandaşların yardımına koştu.

İtfaiyeye ait 12 araç ile 30 personel, BUSKİ’ye ait 15 araç ile 40 personel bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarda; 25 dalgıç pompa, 7 kepçe, 4 vakumlu araç, 4 vidanjör araç ve 5 motopomp kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ‘sel suları sebebiyle zarar gören’ evlerde temizlik çalışmalarını vakit kaybetmeden başlattı. Çamurla kaplanan yollar temizlenirken, Mudanya’nın yaraları aynı gün içerisinde sarılmış oldu.

Mudanya’da sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast ve meclis üyeleriyle birlikte vatandaş ve esnafa 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Bursa genelinde aşırı yağış kaynaklı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 280 ihbar yapıldığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, özellikle Mudanya özelinde yoğunlaşan yağışların Osmangazi, Nilüfer, Gemlik ve Orhangazi ilçelerini de bir miktar etkilediğini belirtti. Mudanya’da felaketin yaşanması üzerine acil olarak ekipleri bölgeye sevk ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, ekiplerin yoğun şekilde su baskınlarına karşı müdahalede bulunduklarını belirterek, "Mudanya'da toplam 88 adreste su baskını olayına müdahale etti. Bizler de vatandaşlarımızla bir araya gelerek, neler yapılabileceğini konuştuk. Kent estetiği yol temizleme araçlarıyla Mudanya içi ana arter yollarının temizliği yapıldı. AFAD İl Müdürlüğü başkanlığında, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, STK ekipleriyle çalışmalar yürütüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“MUDANYA BELEDİYESİ'NİN YANLIŞ İMALATINA ÇAĞRIDA BULUNDU”

Bazı kesimlerin yaşanan bu afetten bile siyaset üretmeye çalıştığını ifade eden Başkan Aktaş, “Spor yatırımlarıyla alakalı 400 milyonluk ilave ödenek için Bakanlıktaydık. Şehre yeni güzelliklerin gelmesi adına heyecanımız var. Ekiplerimiz zaten ilk andan itibaren sahadaydı. Buna rağmen görmezden gelinmesine anlam veremedik. Vatandaşlarımız olanları görüyor. Yaralar sarılacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. İlçe belediyesine ait olan 3 sokakta, yanlış imalattan kaynaklanan sıkıntı var. İlçe belediyesinin burayı acilen düzeltmesiyle alakalı çağrıda bulunuyoruz. Gerekirse onu da biz yaparız. Tekrar büyük geçmiş olsun. Allah beterinden korusun” diye konuştu.