Bursa Büyükşehir'den Mudanya'ya değer katacak 'Merkez'

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’ya kazandırılan ve bünyesinde bayanlar için spor salonu, BUSMEK Kurs Merkezi ve Ana Kucağının da bulunacağı Aile Destek Merkezi’nde artık son rötuşlar yapılıyor.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'nın Ömerbey Mahallesi’nde bulunan ve Özel İdare’den Büyükşehir'e geçen iki katlı binayı, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen yıl yıkmıştı. Söz konusu bölgede 370 metrekare taban alanı üzerine modern bir eğitim kompleksi projelendirildi.

Bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi, Badem ve diyetisyen hizmetlerinin de verileceği Mudanya Aile Destek Merkezi’nde sona yaklaşıldı. Temeli geçen yıl Ağustos ayında atılan ve yaklaşık 4,3 milyon TL’ye mal olması beklenen projede dış yüz tamamlanırken, çevre düzenlemeleri ve iç tefrişatlar sürüyor. Zemin artı 3 kat olarak projelendirilen Aile Destek Merkezi’nin özellikle çocuklar, gençler ve kadınlar tarafından yoğun olarak kullanılması ve burada fitness salonundan diyetisyen bölümüne varana kadar tüm hizmetleri bayanların ücretsiz alması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ana Kucağı ve BUSMEK’in ‘toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi dolayısıyla çok önemli iki hizmet olduğunu belirterek, bu hizmetlerin Mudanya’da da yeni bina ile halka en güzel şekilde sunulacağını söyledi. Aile Destek Merkezi’nin özellikle çocuklar, gençler ve kadınlar tarafından yoğun olarak kullanılmasını beklediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Burada hanımlarımız, fitness salonundan diyetisyen bölümüne varana kadar tüm hizmetleri ücretsiz alacak. Yine hem Ana Kucağımız hem de BUSMEK, Mudanya’nın sosyal hayatına değer katacak. İnşaat bitti, artık açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.