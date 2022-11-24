Bursa Büyükşehir'den Mudanya'ya 2 şarj dolum istasyonu

Bursa'da bedensel engelli vatandaşların akülü araçlarıyla kent içinde rahatlıkla dolaşabilmeleri amacıyla farklı noktalara akülü araç şarj üniteleri monte eden Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'ya da 2 adet şarj dolum istasyonu kazandırdı.BURSA (İGFA) - Engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarını akülü araçlarla binilebilecek şekilde dönüştürürken, kentin farklı noktalarındaki akülü araç şarj noktalarının sayısını da sürekli artıyor.

20 DOLUM İSTASYONU

Bursa'da ilk olarak 2013 yılında Bursaray Şehreküstü, Acemler, Osmangazi, Emek ve Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu ile Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi olmak üzere 6 noktada başlatılan akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu sayısı, gelen talepler üzerine artırıldı.

Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası, Orhangazi Belediyesi önü, Bursa Millet Bahçesi, Mihraplı Parkı, Bursa Şehir Hastanesi, Gürsu metro istasyonu, terminal, yeni adliye binası, Karacabey Meydanı, Mustafakemalpaşa Meydanı, eski adliye binası ve Arabayatağı metro istasyonun ardından, Mudanya BUDO iskelesi ile Güzelyalı yürüyüş yoluna da şarj istasyonları yerleştirildi.

Şarj dolum istasyonu sayısının 20’ye çıkmasıyla, ‘şarjlarının zamansız biteceği endişesiyle’ kent içerisinde dolaşmaktan çekinen engelli vatandaşlar, gönül rahatlığı ile gezip, istedikleri etkinliklere katılma imkanına da kavuşmuş oldu.