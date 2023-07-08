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Bursa Büyükşehir'den memur adaylarına tam destek

GÜNDEM 08.07.2023, 15:26
Bursa Büyükşehir'den memur adaylarına tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Birlik Vakfı ve Bursa Pegem Akademi işbirliğiyle düzenlendiği ‘KPSS Fest11’, memur adaylarının yoğun ilgisiyle tamamlandı. Ücretsiz eğitim programının son gününde memur adaylarıyla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm adaylara gönülden başarılar diledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da KPSS’ye hazırlanan memur adaylarına 2018 yılından beri ücretsiz eğitim desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Birlik Vakfı ve Pegem Akademi işbirliğiyle Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Genel Tekrar Kampı’na (KPSS Fest11) ev sahipliği yaptı. Tayyare Kültür Merkezi’nde 4 Temmuz’da 'Eğitim Bilimleri' alanıyla başlayan program, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 'Genel Kültür / Genel Yetenek' alanı eğitimleriyle sona erdi. Toplamda 2500’e yakın memur adayının takip ettiği eğitimlerin son gününde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gençlerle bir araya geldi. Başkan Aktaş’a, Milli Savunma eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman ve Refik Özen, Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar ile PEGEM Akademi Kurucusu Kemal Karakaya da eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin, akıllı, vizyonu olan, geleceğe kararlı bir şekilde bakan devlet memurlarına ihtiyacı olduğunu belirterek, sınava hazırlanan tüm memur adaylarına başarılar diledi. Bu programın tek gayesinin gençlerin hayallerine ulaşması olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Ufkunuzu, heyecanınızı büyük tutun. Büyük düşünün. Zor coğrafyada yaşıyoruz. Ama gerçekten önemli fırsatlar barındıran önemli bir ülkeyiz. Büyük resme bakarsak, inanın başaramayacağımız hiçbir şey yok. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Memur adaylarına seslenen Milli Savunma eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Türkiye’nin artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini hatırlatarak, özellikle önümüzdeki süreçte gençlere önemli görevler düştüğünü belirtti. Sınıf geçmek veya imtihan kazanmanın tek başına amaç olmadığını vurgulayan Akar, “Kendinize, ailenize, milletinize, devletinize güvenin. Her ne iş yapıyor olursanız olun mutlaka vazifemizin sorumluluklarını yerine getirin” dedi.

Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar ise, vakıf olarak memlekete, millete faydalı insanlar yetişmesine küçük bir katkı bile sağlamış olmanın kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini vurguladı.

PEGEM Akademi Kurucusu Kemal Karakaya da bugüne kadar Bursa’da 28 bin öğretmen ve memur adayı ile buluştuklarını belirterek, “Bu proje ilk başladığında ‘acabalarımız’ vardı. Fakat bu projenin Büyükşehir Belediye Başkanımızdan en kısa sürede onay alan proje olduğunu öğrendim. Başkanım, gençler ve öğretmenler sözü üzerine lafın tamamını bile dinlemeden ‘yapalım’ demiş. Sağ olsun, var olsun” dedi.

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