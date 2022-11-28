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Bursa Büyükşehir'den kadınlara özel mobil uygulama

GÜNDEM 28.11.2022, 17:33
Bursa Büyükşehir'den kadınlara özel mobil uygulama

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın Kulübü mobil uygulaması Kadınız Biz, kadınların iyilik hareketleriyle gönül köprüleri kurmasına, aynı zamanda bir çok işyerinden indirimli alışveriş yapmasına imkan sağlayacak. Uygulamayı ilk indiren 10 bin kişiye şehir içi seyahat hediyesi ile çekilişle belirlenecek 160 aileye de yemek ikramı kazanacak.BURSA (İGFA) –  Bursa’da ‘gençlere yönelik’ tüm faaliyetleri Büyükşehir Gençlik Kulübü mobil uygulaması çatısı altında toplayarak üyelerine birbirinden avantajlı fırsatlar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, benzer uygulamayı şimdi de kadınlar için hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ‘Kadınız Biz’ Büyükşehir Belediyesi Kadın Kulübü mobil uygulaması; ‘Fikir Sandığı’ bölümüyle fikirleriyle kent yönetimine katılmalarına imkan sağladığı kadınlara ‘Uzmanına Yaz’ ve ‘Kadın Danışma Merkezleri’ bölümleriyle sorunlara uzmanından cevap bulma imkanı tanıyor.

Uygulamanın ‘Mutluluk Köprüsü’ bölümü ile kullanılmayan eşyaların ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanırken, ‘Fırsatlar’ modülü sayesinde de kadınlar anlaşmalı mağaza ve işyerlerinden indirim kazanıyor. Uygulamaya üye olan kadınlar, indirimleri yine uygulama üzerinden sokak hayvanları için ‘mama başta olmak üzere’ birçok sosyal projede değerlendirebiliyor.

KADES başta olmak üzere GoBursa, Gençlik Kulübü, Bursa Kart Mobil ve BUSKİ uygulamalarına da kısa yoldan erişim imkanı sağlayan Kadınız Biz uygulamasını kullanan kadınlar, uygulamadaki paylaşım, beğeni ve yorumlarıyla kazandıkları puanları da sanal markette gönüllerince harcayabilecek.

Yine uygulamanın ‘İyilik Hareketi’ modülü ile kadınların sosyalleşmelerine imkan sağlanırken, ilk iyilik hareketi 10 Aralık’ta Dağcılık Federasyonu işbirliğiyle yapılacak doğa yürüyüşü ile başlayacak.

KADINIZ BİZ, GÜÇLÜYÜZ BİZ

Bursalı kadınların hem belediye hizmetlerine bir dokunuşla ulaşabileceği hem de yardımlaşma ve dayanışmanın yanında birbirinden avantajlı fırsatlar yakalayabileceği ‘Kadınız Biz’ mobil uygulamasının tanıtımını, Bursalı ünlü sanatçı Ceyda Güvenci yaptı.

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte her şeyin internet üzerinden gerçekleştiği bir sürecin yaşandığını hatırlatan Düvenci, “Bursa Büyükşehir Kadın Kulübü aplikasyonu gerçekten müthiş. İncelediğimde çok mutlu oldum. Aslına bakarsanız, bizi eski komşuluk zamanlarımıza götürüyor. Hani evde fazla olanı komşuya vermek. Kullanmadığın ama başkasının da ihtiyacı olanı bedelsiz vermek. Ve çok daha fazlası gerçekten bu uygulamada. Hizmetlerde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptığını bildiğim Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kadınız biz, güçlüyüz biz. Sözümüzü sakınan değiliz biz. Sözümüz çok, sözümüz manalı, sözümüz anlamlı. O yüzden sözünüzü sakınmayın" diye konuştu. 

UYGULAMA DEV TELEFON EKRANINDAN TANITILDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sahnedeki dev telefon ekranından hem uygulamayı tanıttı hem de Ceyda Düvenci’nin sorularını yanıtladı.

Uygulamanın belediyenin öz kaynaklarıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirildiğinin altını çizen Başkan Aktaş, kadınların toplumsal sorunlarına çözüm üretmek ve kadın çalışmalarımızı daha etkin kılmak adına Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nü kurduklarını hatırlattı. Aktaş, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu üretim ve tüketim, sağlıklı ve kaliteli yaşam, kadın-erkek fırsat eşitliği ve kaliteli eğitim temel dayanakları olduğunu ifade etti.

İLK 10 BİN KULLANICIYA ÖZEL HEDİYE

Toplantıyı izleyiciler arasından takip eden Başkan Alinur Aktaş’ın eşi Sevinç Aktaş’ı da sahneye davet eden Ceyda Düvenci, “Siz bu projeye bir şey katmak isteseniz, ne katmak isterdiniz”? sorusunu yöneltti. Sevinç Aktaş, eşi Başkan Aktaş’a dönerek “Ağanın eli tutulmaz misali, uygulamayı ilk indiren 10 bin kişiye hediye olabilir” diye konuştu.

Bunun üzerine Başkan Aktaş, uygulamayı indiren ilk 10 bin kişiye şehir içi ulaşımda geçerli 10 binişlik Bursakart ve bu 10 bin kişi içinde yapılacak çekilişle 160 çifte ‘çocuklarıyla birlikte’ Büyükşehir’in sosyal tesislerde yemek müjdesi verdi.

Müjdeler salonu dolduran kadınlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Etkinlik sonunda Başkan Aktaş, uygulamaya katılıp indirimli alışverişlere sponsorluk desteği veren firmalara teşekkür plaketi takdim etti.

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