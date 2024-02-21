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Bursa Büyükşehir'den itfaiyeye yeni bina

GÜNDEM 21.02.2024, 16:05
Bursa Büyükşehir'den itfaiyeye yeni bina

İtfaiye teşkilatını sürekli güçlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesine tam donanımlı itfaiye hizmet binası kazandırdı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından hayati önem taşıyan itfaiye teşkilatını ekip, araç, ekipman ve yeni hizmet binaları ile güçlendiriyor.

Türkiye’nin güneyindeki yangınlara, kuzeyindeki sellere itfaiye teşkilatı aracılığıyla anında yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, 11 şehrin etkilendiği asrın felaketinde gece gündüz demeden enkaz bölgesinde çalışan itfaiye teşkilatına yeni bir merkez kazandırdı. Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yangınlara daha kısa sürede müdahale edip olası can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Karacabey’de yapımı tamamlanan itfaiye hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete aldı. İstasyonda 24 personel ve 5 itfaiye aracı yer alıyor. 485 metrekarelik garaja ve 455 metrekarelik idari binaya sahip yeni istasyon, acil durumlar için teyakkuz hâlinde olacak.

KARACABEY’E DEV HİZMETLER

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçeye kazandırılan itfaiye hizmet binasının ve araçlarının hiç kullanılmamasını temenni ederken, geçen sene Bursa’da 20 bin 726 tane itfaiyeyi ilgilendiren olay yaşandığını hatırlattı. Günlük 57 olaya ekiplerin müdahale ettiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, bunların 38 tanesinin de yangın olduğunu belirtti.

Bursa’nın sanayi ve nüfusu yoğun şehir olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Özellikle itfaiye hizmetlerinin doğru ve düzgün bir şekilde altyapısını oluşturmalıyız. Biz siyasetten hizmet etmeyi anlıyoruz. Bizler birçok kişinin cesaret edemediği işleri yaptık. Dönem başında Karacabey’in altyapısına komple girdik. Karacabeyli sakinler bir miktar zahmet çekti. Çok şükür sorunsuz bir şekilde süreci tamamlamaya çalıştık. İnşallah bundan sonra Karacabeyliler 60-70 sene bu işin sefasını sürecekler. Parklar, bahçeler, kültür merkezleri yaparken altyapıyı da asla ihmal etmedik. 427 kilometre içme suyu hattı, 65 kilometre kanalizasyon hattı, 30 kilometre yağmur suyu hattı, 7 adet foseptik, 4 adet paket atık su arıtma tesisi, 3 adet paket içme suyu arıtma tesisi, 1 adet tarımsal ilaçlama havuzu, 12 adet su deposu, 9 kilometre dere temizliği ile Karacabey ilçemizi güçlü bir altyapıya kavuşturduk. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın yüzde 93’ünü kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağladık. Marmara Denizi’nde su kalitesinin artmasına katkı sağlayacak Karacabey Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisi’ni de bu sene içinde bitireceğiz” diye konuştu.

El birliği içerisinde 17 ilçeye eserler kazandırdıklarını söyleyen Başkan Aktaş, Karacabey’e kazandırılan itfaiye binası hakkında bilgi verdi.

İtfaiyecilerin 2022’de çok büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirten Başkan Aktaş, “Şehrimiz büyüyor, nüfusumuz artıyor. Karacabey de bu gelişime paralel olarak hızla büyüyor. Bu manada itfaiye konusunda yatırım yapılması gerekiyordu. İlçemizde 5 itfaiye aracı ve 24 personelimiz var. 485 metrekarelik garaja, 455 metrekarelik idari binaya sahip yeni istasyonumuz, acil durumlar için teyakkuz hâlinde olacak. İlçemizde 2023 yılında toplam 903 olaya müdahale edildi. İtfaiye teşkilatımıza görevim boyunca 28 tane yeni itfaiye aracı ve 182 personel kazandırdık. Yaklaşık 1 milyarlık itfaiye yatırımı yaptık. Yeni istasyonlar yapıyoruz. 650 olan personel sayımızı, 136 olan itfaiye aracımızı, 30 civarında olan itfaiye istasyonumuzun sayılarını önümüzdeki dönemde arttıracağız. Kırsal mahallelerimize 3 tonluk traktör arkası yangına müdahale su tankeri dağıtımı gerçekleştirdik. Bizler halkımızın ve çocuklarımızın güvenli ve huzurlu sokaklarda yaşamasını istiyoruz. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni binamız ve araçlarımız hayırlı olsun. İnşallah hiç kullanmaya gerek kalmaz” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’e kazandırılan yeni itfaiye binasının hayırlı olmasını temenni etti. 

Konuşmalar sonrasında Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelesi kesilerek Karacabey İtfaiye Binası hizmete alındı.

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