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Bursa Büyükşehir'den balıkçılara tulum ve çizme

GÜNDEM 28.11.2023, 18:08
Bursa Büyükşehir'den balıkçılara tulum ve çizme

Bursa’da kırsal kalkınma hedefleriyle bugüne kadar tarımsal ve hayvansal üretime önemli destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, destek kapsamına balıkçıları da aldı. Bursa Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği’ne kayıtlı 148 teknede çalışan 310 tayfaya su geçirmez balıkçı tulumu ve çizme takımı dağıtıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal desteklerde rotayı denizlere çevirdi.

Verimli tarım topraklarının yanı sıra Marmara Denizi ve gölleri ile balıkçılıkta da önemli bir potansiyele sahip olan Bursa’da gerek profesyonel gerekse de olta balıkçılığının daha da gelişmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, balıkçıları da destek kapsamına aldı.

Bu kapsamda Bursa Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği’ne kayıtlı olan 12 metrenin altındaki 148 teknede çalışan 310 tayfaya, çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla balıkçı tulumu ve çizme takımı dağıtıldı.

Gemlik’in Karacali İskelesi’nde düzenlenen balıkçı destek paketi dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Marmara Denizine kıyısı olan Bursa’da balıkçılık faaliyetinin yoğun olarak yapıldığını hatırlattı.

Marmara Denizinde yaşanan müsilaj sorununu hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı alt yapı yatırımları sayesinde Bursa’nın, Marmara’ya kıyısı olan diğer illerden çok daha şanslı olduğunu kaydetti. Hamsi, istavrit, uskumru, kefal, kılıç, kolyoz, lüfer, somon, palamut, sardalye gibi yüzey balık türlerinin Marmara Denizi’ndeki yerinin önemli olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu sebeple balıkçılık bizim için ayrı bir değere sahip. Biz tarımsal anlamda her kesime dokunmaya çalışıyoruz. Balıkçılığa destek bizim açımızdan da bir ilk oldu. Denizde bereket artsın, hem olta balıkçılığı hem profesyonel balıkçılık daha da gelişsin istiyoruz” dedi.

DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK

Bursa’nın, midye yetiştiriciliğinde de ilk üç il arasında yer aldığını kaydeden Başkan Aktaş, “Midye tesislerinin faaliyete geçmesiyle birlikte bir-iki yıl içinde 19 bin tona yakın üretim artışı gerçekleşeceğini umuyoruz. Midye yetiştiriciliği; denizi filtre ederek temizlemesi, kirlilik oluşturmaması, arındırma işlemi sonrası sağlıklı gıda temini açısından önemli. Bursa’da deniz ürünleri 1 milyar TL’ye yakın gelir ile birlikte ihracat ve istihdam imkânı sağlıyor" dedi.

Törene katılan Bursa Vali Vekili Mustafa Kılıç ise 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de, denizden yeteri kadar istifade edilemediğini söyledi. Vali Vekili Kılıç, denizcilikle uğraşanların teşvik edilmesi adına gerek bakanlığın gerekse belediyelerin önemli destekler sağladığını hatırlattı.

Bursa’da hem deniz avcılığı hem de iç sulardaki avcılık faaliyetinin yoğun olduğunu kaydeden Bursa İl Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, “2018’de 4 bin ton olan üretim, 2022’de 13 bin 500 tona çıktı. Midye üretim tesisleriyle birlikte bir iki yıl içinde üretimin 19 bin ton civarında olması bekleniyor. Ve üretim değerinin de 1 milyar TL’ye çıkmasını bekliyoruz. Ben Büyükşehir Belediyemizin bu desteklerinin balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmalar sonrsında protokol üyeleriyle birlikte destek paketlerini balıkçılara dağıtan Başkan Aktaş, daha sonra balıkçı teknesiyle denize açılarak ağlara takılan balıkları tek tek topladı.

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