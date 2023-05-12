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Bursa Büyükşehir'den B-CUBE!

GÜNDEM 12.05.2023, 16:37
Bursa Büyükşehir'den B-CUBE!

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi, Bursa’nın akıllı şehre dönüşüm sürecini hızlandıracak ve bu alanlardaki girişimci adayı gençlere teknolojik altyapıdan ücretsiz üyelik anlaşmalarına kadar pek çok fırsatlar sunacak.BURSA (İGFA) -  Belediyeler arasında Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nı kuran ilk belediye olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yine bir ilke imza atarak B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’ni hizmete açtı.

Yerli ve millî teknoloji hamlesini desteklemek amacıyla, girişimci adayı gençler ve girişimciler için kurulan merkezde, akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesi, aynı zamanda yerli ve millî teknoloji üretilmesi desteklenecek.

Girişimcilerin bilgi teknolojileri alanındaki kapasitelerini geliştirerek hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak olan merkezde aynı zamanda belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yerli ve millî teknolojilerin üretilmesi de teşvik edilecek. Bursa’nın akıllı şehre dönüşüm sürecini hızlandıracak olan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nin tanıtımına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

TEKNOLOJİDE SON TRENDLER

Moderatörlüğünü Tech Influencer Hakkı Alkan’ın yaptığı ‘Akıllı Şehir Olma Yolunda İnavosyon’ konulu söyleşiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nin fikir temellerinin 4 yıl önce atıldığını söyledi. Merkezde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, “Burada akıllı şehircilik temasına özel, teknolojinin son trendlerini yakalamayı sağlayacak, kapasite geliştirici yazılımcı geliştirme programı, tasarım odaklı düşünme eğitimi, animasyon yazılımı gibi eğitimler düzenleyeceğiz. Şirketleşmeye hazır girişimciler için ticarileşme, prototipleme atölyesi, alternatif fon kaynakları önerme destekleri sunacağız. Ayrıca ortak çalışma alanlarında çalışma imkânı da olacak. Merkeze gelen girişimciler ile yatırımcıların buluşmasını sağlayacağız. Girişimcilere yönelik yarışmaların planlanması, girişimlerin tanıtımlarının ilgili platformlarda yapılması, mevcut ağlara dâhil olunmasını sağlayacağız. Ürünlerinin pazar araştırmasını veya tanıtımını yapmak isteyen firmalara yönelik hizmetler sunacağız. Yeni teknolojik ürün sergileme, ürün ile ilgili analiz raporlama gibi destekler vereceğiz. B-CUBE’e gelen girişimci adayı gençlere ve girişimcilere özel; teknolojik altyapı destekleri, teknolojik makine ve ekipmanlar, prototipleme-ürün geliştirme atölyesi, özel indirim ve ücretsiz üyelik anlaşmaları, tanıtım desteği, iş ve yatırımcı ağı destekleri gibi bazı imkânlar da sunacağız” diye konuştu.

YENİ HANDE ÇİLİNGİR’LER ÇIKACAK

Hizmete açtıkları merkezin Bursa’daki girişimciler ve girişimci adayı gençler için büyük bir heyecan oluşturacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa olarak güçlü bir sanayiye sahibiz. Ama biz ağır sanayiyi mutlaka yüksek teknolojiyle buluşturmalıyız. Yüksek teknolojiyle sanayiyi daha üst segmente taşımak şehrin pastasını büyütmek, şehrin zenginleşmesini sağlamak ama özellikle de değişen şartları yakalamak noktasında çok önemli. Ben gelecek adına heyecanlıyım ve Hande Çilingir’lerin, yeni Insider’lerin Bursa'dan çıkacağına inanıyorum. Merkezimiz Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

GENÇLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da teknolojinin, şehirlerde verimi ve konforu arttırmak, şehrin ahalisinin hayat standartlarını yükseltmek için şehirleri ileriye taşıyacak en önemli konulardan bir tanesi haline geldiğini söyledi. Bir zamanlar akıllı şehirciliğin sadece, trafikteki sinyalizasyon sistemlerinin otomasyonu olarak algılandığını hatırlatan Varank, “Ama artık hayatın her alanında akıllı şehir uygulamaları ve teknolojileri var. Aslında her şeyin temelinde insan kaynağı var. Şehircilik teknolojileri ürünleri kendi kendine ortaya çıkmıyor. Uzaydan da gelmiyor. Dolayısıyla bunları geliştirecek olan yine insan ve burada insan kaynağına yatırım yapmak üzere de çok farklı uygulamalar yapıldığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle yazılım öğretecek bir ekosistemi burada kuruyor olması Bursa'nın gençleri için çok değerlidir” diye konuştu.

Tanıtım toplantısında Lab Ming Şirketi Kurucusu ve B-CUBE Mentörü Mustafa Aydın ‘Fikirden Ürüne B-CUBE Yolculuğu’ ve Kodluyoruz Yönetim Kurulu Başkanı Berat Kjamili ile Kodluyoruz Ceo’su Zeynep Basmacı ‘Core-16 Programı’ hakkında sunum yaptı.

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