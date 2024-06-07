Bursa Büyükşehir'den Ana Kucağı, BUSMEK ve YKS kursları açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında çıkan asılsız iddialar üzerine bilgilendirme yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, Büyükşehir'e yönelik asılsız iddia ve ithamlar içeren içeriklere ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Ana Kucağı, BUSMEK ve YKS kurslarının kapatılacağına dair paylaşımlar gerçeği yansıtmadığını kaydeden Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerde çalışan personelin bağlı olduğu kurumun Bursa Büyükşehir Belediyesi değil özel bir firma olduğunu belirterek, "Dolayısıyla belediyemizce işlerine son verilmesi söz konusu değildir. Yeni dönemde de bu kurumlarda çalışan personele öncelik verilecektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak nitelikli eğitim en öncelikli olarak ele aldığımız konulardan biri olup, okul öncesi, sanat meslek eğitimi ve YKS kurslarında verilen eğitimlerimizi geliştirerek, çoğaltarak sürdüreceğiz. Doğruyu yansıtmayan bu tür paylaşımlar için gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyor, bilgi eksikliğiyle yapılan bu paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.