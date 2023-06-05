Bursa Büyükşehir'de toplu sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’de çalışan toplam 444 kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalandı.BURSA (İGFA) - Heykel’deki tarihi belediye binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kadrolu işlçilerle ilgili süreci bugünkü protokolle tamamladıklarını söyleidi.

Söz konusu toplu iş sözleşmesinin geçerlilik süresinin 21 ay olduğunu ve 9 aylık sürenin ilk 6 ayında en düşük işçi yevmiye ücretinin yüzde 35 oranında arttırıldığına dikkati çeken Başkan Aktaş, "2023 yılı Ekim ayına gelindiğinde son 3 ayda (Temmuz, Ağustos ve Eylül) oluşan enflasyon oranları ücretlere uygulanacak. Ayrıca 2024 yılı Ocak ve Temmuz ayları için geriye dönük son 6 aylık enflasyona ek olarak 2’şer puan refah payı eklenecek. Kadrolu işçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da enflasyonun üzerinde bir artışla sözleşmeye imza attıklarını belirterek, yapılan düzenlemenin çalışanlar için hayırlı olması diledi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ve sendikanın 2 Nolu Şube Başkanı Enes Şeker arasında imzalandı.