Bursa Büyükşehir'de memura 'sosyal denge'

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile Büyükşehir ve BUSKİ’de görev yapan toplam 2303 memurun maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapıldı. En yüksek oran olan yüzde 120 üzerinden imzalar atılırken, memur maaşlarına ilave olarak net 7 bin 105 TL artış sağlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BUSKİ bünyesindeki toplam 2303 memurun yüzü, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ‘çalışanları enflasyona ezdirmeme’ kararlığı ile bir kez daha güldü.

Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Bem-Bir-Sen arasında 01 Ocak – 31 Mart 2024 tarihlerini kapsayacak sosyal denge sözleşmesinde, en yüksek oran olan yüzde 120 üzerinden anlaşma sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüzde 120’lik iyileştirmenin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Büyükşehir olarak Bursa’nın her kıyısında, köşesinde olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, “17 ilçede, bin 60 mahallede varız. Allah göstermesin, ister bir sel baskını, bir yangın… Anında yetişiyoruz. Harika güzel projeler yapıyoruz. Bunu sizler yapıyorsunuz. Sizin mutluluğunuz benim mutluluğumdur, şehrin mutluluğudur. Şu enflasyonist ortam içerisinde sizin bu sürecinizi sübvanse edecek, destekleyecek hamleler yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bazı hamlelerimiz olacak. Biz 13 bin kişilik bir aileyiz" dedi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ise, 31 Mart 2024’e kadar süreçle ilgili sözleşmeyi imzaladıklarını belirterek, “İnşallah 31 Mart’tan sonra da imzaları yine Alinur Başkanımızla atacağız” dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yine en yüksek oran üzerinden anlaştıklarını kaydetti. Bem-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Ağlan da, son çeyrek yüzyılda tüm ülke genelinde tarihe altın harflerle yazılacak hizmetlere imza atıldığını belirterek, bu hizmetlerin yerelde parçası olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Konuşmalar sonrasında sosyal denge sözleşmesine imzalar atılırken, kadın memurlar Başkan Aktaş’a teşekkür için çiçek takdim etti.