Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan voleybolda transfer atağı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Erenhan Can ve Emre Berat Fırat’la anlaştıBURSA (İGFA) - AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2022-2023 voleybol sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Erenhan Can ve smaçör Emre Berat Fırat’la anlaşma sağladı.

İç transferde 5 isimle, dış transferde ise 4 oyuncuyla anlaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, son olarak Sorgun Belediyespor’da forma giyen Erenhan Can ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Emre Berat Fırat’ı kadrosuna kattı. 1998 doğumlu ve 2.02 boyundaki smaçör Erenhan Can ve 1999 doğumlu, 1.88 boyundaki smaçör Emre Berat Fırat, 2022-2023 sezonunda Bursa Büyükşehri Belediyespor’un başarısı için ter dökecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde smaçör Dmitrii Bahov, smaçör Gökhan Gökgöz, pasör Murilo Radke, orta oyuncu Uğur Güneş ve pasör çaprazı Berk Dilmenler’le yeniden anlaşmış, libero Caner Ergül, libero Burak Çevik, orta oyuncu Fatih Cihan ve pasör çaprazı Metin Toy’u kadrosuna katmıştı.