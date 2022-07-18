Bursa Büyükşehir Belediyespor'a milli takviye

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı milli oyuncu Emre Batur'la anlaşma sağladıBURSA (İGFA) - AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2022-2023 voleybol sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fenerbahçe’de forma giyen orta oyuncu Emre Batur'u kadrosuna kattı. Tokat Belediye Plevne ve Halkbank'ın ardından, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan, Milli Takım'da da forma giyen 1988 doğumlu ve 2.01 boyundaki oyuncu, 2022-2023 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için mücadele edecek.

Emre Batur, Fenerbahçe ve Halkbank ile Lig, Kupa Voley ve AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları da yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde smaçör Dmitrii Bahov, smaçör Gökhan Gökgöz, pasör Murilo Radke, orta oyuncu Uğur Güneş ve pasör çaprazı Berk Dilmenler’le yeniden anlaşmış, libero Caner Ergül, libero Burak Çevik, orta oyuncu Fatih Cihan, pasör çaprazı Metin Toy, smaçörler Erenhan Can ve Emre Berat Fırat’ı kadrosuna katmıştı.