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Bursa Büyükşehir Belediyesinde Mustafa Bozbey dönemi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbata törenin ardından yapılan devir teslim töreniyle görevine resmen başladı Kendisini bekleyen binlerce kişiye seslenen Mustafa Bozbey “Önceliğimiz bütün Bursa olacak, Bursalı’nın hakkını koruyacağız” dedi

GÜNDEM 06.04.2024, 15:45
Bursa Büyükşehir Belediyesinde Mustafa Bozbey dönemi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbata törenin ardından yapılan devir teslim töreniyle görevine resmen başladı. Kendisini bekleyen binlerce kişiye seslenen Mustafa Bozbey “Önceliğimiz bütün Bursa olacak, Bursalı’nın hakkını koruyacağız” dedi.BURSA (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa  Bozbey, görevini Büyükşehir Belediye Başkanvekili  Oktay Yılmaz’dan teslim aldı.

Tarihi Belediye Binası’nda gerçekleşen devir teslim törenine Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP Parti örgütü  ve binlerce vatandaş katıldı.

“BAHARIN GELİŞİNİ ENGELLEYEMEZSİNİZ”

Devir Teslim Töreni sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hep birlikte hayata geçireceklerini söyledi. Artık daha çok çalışacaklarını belirten Başkan Bozbey, “Bursamız bize güvendi, bu koltuğa bizi değer gördü. Ne büyük onur ki, önümüzdeki 5 yıl bu kent  için çalışacağız, Bursamızı geleceğe taşıyacak projeleri icraatları hep birlikte hayata geçireceğiz. Bugünden sonra daha çok çalışacağız, bir dakikamızı bile boşa harcamadan yeni bir Bursa için yol alacağız. Baharın en güzel günlerinde Bursa için yeni bir kapı açılıyor. Güzelliklere, dayanışmaya, barışa, özgürlüklere, adalete açılan bir kapı bu. Birlikle beraberlikle dolu güzel günler yakın. Artık umut var. Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz demiştik! İşte o bahar geldi. Bursa’da yeni bir dönem başladı” diye konuştu.

“ARTIK BÜTÜN BURSA GÜLÜMSEYECEK”

Sık sık sevgi ve destek sloganlarıyla sözü kesilen Mustafa Bozbey, önceliğinin bütün Bursa halkı olduğunu dile getirdi. 

Bursa’nın ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini de altını çizen Başkan Bozbey “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yaklaşık 3,5 milyon Bursalı adına onurla devraldım. Biz bu kentin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz. Bursa’nın dört bir yanını aylarca gezdik, dinledik, sorunları yerinde gördük. Halkımız da bize inandı güvendi oyunu vererek göreve getirdi. Şimdi hizmet zaman, hemen hızlıca çalışmaya başlayacağız. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Birlikte Bursa’da demokrasinin en güzel örneğini yaşatacağız. Önceliğimiz çocuklar, kadınlar, engelli bireylerimiz, can dostlar, kısaca bütün Bursa olacak. Bursalı’nın hakkını koruyacağız. Hizmet için geldim.  Daha çok yatırım, daha çok  yeşil alan, daha çok kültür ve spor alanları, daha çok sosyal destek, daha çok dayanışmanın olduğu bir Bursa olacak. Size söz Bursa’da yaşamanın ne kadar da keyifli olduğunu artık göreceksiniz. Ve artık bütün Bursa gülümseyecek” ifadelerini kullandı.

Devir Teslim Töreni sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve beraberindeki protokol üyeleri Heykel’deki Atatürk Anıtı önüne gelerek çelenk sunumu gerçekleştirdi.

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