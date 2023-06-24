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Bursa Büyükşehir bayrama hazır

GÜNDEM 24.06.2023, 12:06
Bursa Büyükşehir bayrama hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldı. Şehir içi toplu ulaşım, bayramın ilk 2 günü ücretsiz olurken, mezarlıklara ulaşım ise arife günü ile bayramın 4 günü boyunca 10:15 ile 18:30 saatleri arasında ücretsiz olacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentte huzurlu bir bayram yaşanması adına yaptığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda arife günü ile bayramın 4 günü boyunca 10:15 ile 18:30 saatleri arasında saatte bir karşılıklı olarak Hamitler, Erdoğanköy ve Hasköy mezarlıklarına ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirilecek. Hamitler için görevlendirilecek otobüs; Kent Meydanı, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu, Yeni Mudanya Yolu, Filament Kavşağı, Kavaklı ve Albayrak caddelerini takip edecek ve dönüş aynı istikametten olacak. Hasköy Mezarlığı için de Bursaray Emek İstasyonu’ndan kalkacak otobüsler; Korupark Kavşağı, Mudanya Yolu, Bademli Kavşağı, Hasköy güzergahından mezarlığa ulaşacak. Erdoğanköy Mezarlığı’na gidecek araçlar da Bursaray Kestel İstasyonu’ndan kalkacak ve doğrudan mezarlığa ulaşacak. Bunun yanında bayramın ilk 2 günü de şehir içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda Bursakart kullanımı ile ulaşım ücretsiz olacak.

Öte yandan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Tarım ve Peyzaj A.Ş ekipleri tarafından 17 ilçedeki yaklaşık 1300 mezarlık, yapılan temizlik çalışmalarıyla bayram ziyaretlerine hazır hale getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Müdürlüğü ile hafif raylı sistem işletmesini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların bayram süresince rahat ve güvenli biçimde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü tedbiri alarak normal seferlerini sürdürecek. Vatandaşlar, ulaşımla ilgili her türlü talep ya da şikayeti 0850 850 99 16 numaralı telefondan BURULAŞ Çağrı Merkezi’ne bildirebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca vatandaşlardan direkt gelen ya da 716 33 00 - 716 33 40 – 261 52 40 - 444 16 00 ve Alo Belediye 153 numaralı hatlara iletilen öneri ya da şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize ekipler oluşturdu. Ayrıca, şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerinin giderilmesi amacıyla Trafik Denetleme Zabıta Amirliğinde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan Terminal Zabıta Amirliğinde personel görevlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı 28 ayrı istasyonda görevini sürdürecek. İhtiyaç duyulması halinde vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşabilecek.

Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü bünyesinde de nöbetçi ekipler oluşturuldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ekipleri de bayramda 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini 185 ya da 444 5 185 numaralı telefonlara bildirerek yardım isteyebilecek.

Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini sürdürecek. Mezarlıklar ziyarete açık olacak. Vatandaşların her konudaki dilek ve şikâyetlerine yardımcı olmak üzere hizmet birimleri çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Bu arada 17 ilçede belirlenen kurban kesim noktalarında Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri, sinek ve haşere ile mücadeleye karşı bayram boyunca çalışma yürütecek.

Çocuklara ücretsiz

Öte yandan çocukların Kurban Bayramı’nı unutulmaz şekilde geçmesi amacıyla bayramın 4 günü boyunca karnesini getiren tüm öğrencilere, Hayvanat Bahçesi’ne giriş ücretsiz olacak. Uygulamadan, karnesi ile gelen tüm ilk, orta ve lise öğrencileri bayramın 4 günü boyunca yararlanabilecek. Bayramı Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde değerlendirmek isteyen öğrenciler, yaklaşık 206 bin metrekare alanda 130 türden 1000 hayvanı yakından görme imkanı bulacak.

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