Bursa Büyükşehir açıkladı... Zarar verip parçaladılar! Rahat mı battı?!

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yolu ve devamında Yakın Çevre Yolu üzerinde yer alan üstgeçitlerin asansör ve elektrik tesisatlarına bazı art niyetli kişiler tarafından zarar verilmesi üzerine açıklama yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da yeni yol, köprü ve kavşak, raylı sistem ve toplu taşıma yatırımları ile ulaşım sorununa köklü çözümler üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinde konfor ve güvenliği artıracak uygulamaları da bir bir şehre kazandırıyor.

Vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yolu ve devamında Yakın Çevre Yolu üzerinde yer alan Terminal Önü, Küçükbalıklı ve Panayır üst geçitlerindeki asansör ve elektrik tesisatlarına bazı kişi ve kişilerce zarar vermesi üzerine açıklama yaptı.

Asansör sistemleri ve aydınlatma sistemlerine ait tesisatlara art niyetli kişiler tarafından gece saatlerinde müdahalelerde bulunulduğu ve kasıtlı zarar verildiğinin belirtildiği açıklamada, “Terminal önü üstgeçidinde diğerlerine göre daha fazla insan yoğunluğu olduğundan daha kısıtlı müdahale bulunulmuş olup, daha önce ekiplerimiz tarafından korumayı arttırmak için yapılan kapıların kilitleri zorlanmış bulunmaktadır. Yakın Çevre Yolu üzerinde bulunan Küçükbalıklı üstgeçidinde yer alan asansör sistemleri ve aydınlatma sistemlerine ait tesisatlara müdahalede bulunulmuştur. Yaklaşık 2 yıl önce çok fazla çalındığı için ekiplerimiz tarafından karşılıklı iki asansör arasında bulunan besleme kablosu üst geçit yaya yolunun tam altından görülmeyecek ve ulaşılamayacak şekilde monte edilmiş olup uzun süredir herhangi bir tahribata uğramamıştır. Ancak son yaşanan olayda bu besleme kabloları kesilmiş ulaşmak zor olduğu için çalınamamıştır. Asansör panoları kanırttırılarak zorlanmış, asansör kapılarına zarar verilmiştir. Asansör kuyularına atık su tahliyesi için yaptırılan drenaj pompaları ve tesisatı sökülerek alınmıştır. Çok sık bu olaylarla karşılaşıldığı için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından izleme yapılması için takılan kameralara zarar verilmiş, yönleri değiştirilmiştir” denildi.

Panayır üstgeçidinde yer alan asansör sistemleri ve aydınlatma sistemlerine ait tesisatlara da yoğun müdahalede bulunulduğu ve çok fazla zarar verildiğinin belirtildiği açıklamada, “Üstgeçidin kaplamaları ve demir aksamları dahil sökülmüş ancak yerinden çıkarılamamıştır. Asansör panoları, tesisatları ve motorları sökülerek çalınmış, sisteme büyük zarar verilmiştir. Asansör kulelerinin neredeyse çökmesine sebep olacak çapraz çelik atkıları dahi sökülmüştür. Asansör kuyularına atık su tahliyesi için yaptırılan drenaj pompaları ve tesisatı sökülerek alınmıştır. Asansör kabin camları kırılmıştır. Asansörler kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.