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Bursa Büyükorhan'da yeni yıl öncesi yeni yatırımlara temeller atıldı

GÜNDEM 23.12.2022, 16:56
Bursa Büyükorhan'da yeni yıl öncesi yeni yatırımlara temeller atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi ile Büyükorhan Düğün Salonu’nun temeli törenle atıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor.

Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ta yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala Büyükorhan’a bir atıksu arıtma tesisi ile bir düğün salonu kazandırıyor.

İlçede hem çevreye hem de sosyal yaşama değer katacak yatırımların temel atma törenlerine; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Osman Mesten, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Kaymakam Vekili Furkan Öztürk ve İlbank Bursa Bölge Müdürü Derya İnal ile vatandaşlar katıldı.

ALTYAPI GÜÇLENİYOR

Özellikle 2014 yılında Büyükşehir’in tüm il sınırlarını kapsamasının ardından, merkez dışındaki ilçelerde öncelik alt yapıya verildi.

BUSKİ tarafından Büyükorhan’da bugüne kadar 8 adet arıtma tesisi, 99 kilometre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 198 kilometre isale hattı, 1 sulama göleti ve 1 sulama tesisi yapılırken, temeli atılan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi günlük 2.074 metreküp kapasiteli olacak ve kentsel atıksular biyolojik prosesler ile arıtılacak.

Büyükorhan’ın atık sularının ‘arıtmadan geçirilerek’ doğal ortama bırakılmasıyla, Büyükorhan Barajı, Sadağı Kanyonu, Orhaneli Çayı ve Çınarcık Barajı’nın su kalitesinde iyileşme sağlanacak. Yaklaşık 57 milyon TL’ye mal olacak tesis, Büyükorhan’ın Cumhuriyet, Hocahasan, Orhan ve Merkez mahalleleri başta olmak üzere, yaklaşık 3 bin kişiye hizmet verecek. Atıksular UV dezenfeksiyon sisteminden geçirildikten sonra deşarj edilecek. Arıtma sonucu oluşan arıtma çamuru ise çamur yakma tesisinde bertaraf edilecek.

“GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ”

Temel atma törenlerinde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, il genelinde 600’ün aşkın şantiyede yoğun çalışma sergilediklerini, yaz-kış demeden, pandemi demeden, ekonomik kriz demeden Bursa’nın yaşam standartlarını artırmak için yoğun gayretle çalıştıklarını söyledi.

Büyükorhan’ın en fazla göç veren ilçelerden biri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Eğer burada standartlar daha iyi olursa hayatını burada devam ettirmeyi düşünenler olduğunu biliyorum. Bu amaçla burada yaşam standartlarını yükseltmek için önemli yatırımlar yapıyoruz. İlçeye girmeden, İsmetiye Mahallesi'nde genelde olumsuz işler için kullanılan eski tesisler vardı. İlçe belediye başkanı kardeşimize yürekten teşekkür ediyorum. Bir irade koydu ortaya ve nihayetinde 400 metrekarelik eski tesis, bakım onarım işleri kapsamında tadilat ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yenileniyor. Tesis tamamlandığında, göl manzarası eşliğinde hem ilçe sakinlerinin hem de dışarıdan gelenlerin vakit geçireceği çok keyifli bir mekan olacak. İlçe belediyemiz 25 yıllığına yap-işlet-devret ile alanın kiralamasını gerçekleştirdi. Biz de binayı Göl Restoran olarak ilçeye kazandırıyoruz. Yine her ne kadar adına düğün salonu desek de çok amaçlı olarak kullanılacak. Temelini attığımız bina bölgenin önemli bir ihtiyacı. İnşallah önümüzdeki yıl eylül ayında açılışını hep birlikte yapacağız. Bunun yanında, bölgedeki yoğun altyapı yatırımlarımıza bir de ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapıyoruz. Tüm yatırımlarımız Büyükorhan ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Bursa Milletvekili Osman Mesten de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem hükümetlerin desteği hem de Büyükşehir ile ilçe belediyesinin yatırımlarıyla dağ yöresinin tarihinde görmediği büyük yatırımlara kavuştuğunu söyledi.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz da Türkiye ve dünyanın ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşadığı dönemde Büyükorhan’a böylesi güzel hizmetleri kesintisiz kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Büyükorhan Kaymakam Vekili Furkan Öztürk de hem arıtma tesisi hem de düğün salonunun Büyükorhan’ın nüfus potansiyeli göz önüne alındığında çok önemli yatırımlar olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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