Bursa Büyükorhan'da yatırımlar hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, göl manzaralı sosyal tesis, düğün salonu, itfaiye binası ve atık su arıtma tesisi gibi büyük bütçeli yatırımlarla Büyükorhan’a da değer katıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın 17 ilçesi ile daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için ilçelerde de ulaşımdan altyapıya, çevreden sosyal tesislere kadar her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, en fazla göç veren ilçelerden Büyükorhan’a değer katacak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor.

İlçeye girmeden önce İsmetiye Mahallesi sınırlarında genelde olumsuz işler için kullanılan eski tesisler, ayrıcalıklı bir tesise dönüştürüldü. Yaklaşık 400 metrekarelik eski tesis; bakım onarım işleri kapsamında, tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak yenilendi. Restoran olarak revize edilen tesis, göl manzarası eşliğinde hem ilçe sakinlerinin hem de ilçeye gelen misafirlerin keyifli zaman geçirebilecekleri bir mekana dönüştü.

İlçede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları imalatı ile altyapıyı güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, ilçeye kazandırılan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde de çalışmalara hız verdi. Bugüne kadar Büyükorhan’a 8 adet arıtma tesisi, 99 kilometre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 198 kilometre isale hattı, 1 sulama göleti ve 1 sulama tesisi kazandıran BUSKİ tarafından yaptırılan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi günlük 2.074 metreküp kapasiteli olacak ve kentsel atıksular biyolojik prosesler ile arıtılacak. Proje kapsamında idari bina, koku binası, blower binasının kaba inşaatları tamamlandı. Biofosfor havuzunun inşaatı da biterken, havalandırma havuzu ve havalandırmalı kum ve yağ tutucu yapılarının inşaatları hızla devam ediyor. Tesisin devreye alınmasıyla Büyükorhan Barajı, Sadağı Kanyonu, Orhaneli Çayı ve Çınarcık Barajı’nın su kalitesinde iyileşme sağlanacak. Yaklaşık 57 milyon TL’ye mal olacak tesis, Büyükorhan’ın Cumhuriyet, Hocahasan, Orhan ve Merkez mahalleleri başta olmak üzere, yaklaşık 3 bin kişiye hizmet verecek. Atıksular UV dezenfeksiyon sisteminden geçirildikten sonra deşarj edilecek. Arıtma sonucu oluşan arıtma çamuru ise çamur yakma tesisinde bertaraf edilecek.

BÜYÜKORHAN’A DÜĞÜN SALONU

Büyükorhan Belediyesi mülkiyetindeki alanda, 1.870 metrekare inşaat alanına sahip düğün salonu, çok amaçlı olarak her türlü sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. İnşaatın devam ettiği ve zeminde 7 dükkanın bulunacağı binanın birinci katında düğün salonu, mutfak, bebek bakım odası ve tuvaletler, ikinci katında ise gelin odası, bay-bayan mescit, abdest alma yerleri ve tuvaletler ile idari personel odası yer alacak. Aynı zamanda bina içerisinde, BUSKİ irtibat ofisi de bulunacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını ekip, araç, ekipman ve yeni hizmet binaları ile güçlendirmeye devam ediyor. İtfaiye teşkilatının sadece kent merkezinde değil ilçelerde de daha güçlü hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışma kapsamında Büyükorhan’a da bir itfaiye binası kazandırılıyor. Proje tamamlandığında, ilçede çıkabilecek olası yangınlara daha kısa sürede müdahale edilebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım ve altyapı başta olmak üzere her ilçede ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, göçün en fazla yaşandığı dağ ilçelerinde yaşam kalitesini yükseltmek adına özel bir gayret gösterdiklerini söyledi. Göl manzaralı sosyal tesis inşaatını tamamladıklarını ve yakında hizmet vermeye başlayacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Gerek bölgedeki su kaynaklarının korunmasına yönelik yaptığımız arıtma tesisi, gerek itfaiye binası ve düğün salonu, Büyükorhan’da eksikliği en fazla hissedilen konulardı. İnşaatlarımız hızla devam ediyor. Tabi yörede kış şartlarına bağlı olarak çalışmalarda biraz gecikme yaşanabilir. Ancak tamamlandığında bu hizmetlerin keyfini tüm ilçe halkımız sürecek” diye konuştu.