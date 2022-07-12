Bursa Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri ‘birlik’leşti

Faaliyet alanı Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Bilecik illeri olan Bursa Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği’nin kuruluşuna yönelik ilk toplantısı yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da faaliyet gösteren aralarında 3’ü Mudanya’dan 7 su ürünleri kooperatifinin oluşumuyla “Bursa Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği” kuruldu.

Mudanya Merkez Su Ürünleri Kooperatifi, Güzelyalı Beldesi Su Ürünleri Kooperatifi ve Zeytinbağı Su Ürünleri Kooperatifi’nin yanı sıra Kurşunlu, Gölyazı, Narlıca ve Orhangazi’deki kooperatiflerin teşebbüsü ile faaliyete geçen birlik, kuruluş genel kurul toplantısını Gemlik Kurşunlu Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirdi.

Toplantıya Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül’ün yanı sıra Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Akın Belgen, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cüneyd Çavuşoğlu, Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna ile kurucu kooperatiflerin başkanları ve üreticiler katıldı.

Faaliyet alanı Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bilecik illeri olan Bursa Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği'nin toplam 7 kooperatif, 619 ortakla kurduğu birliğin amacının girdi maliyetlerini azaltarak balıkçılığın bilinçli bir şekilde devam etmesini sağlamak olduğu kaydedildi.