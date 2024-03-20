Son Dakika

Bursa-Bilecik arası 51 dakikadan 25 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik Yolunu, bölünmüş yol haline getirerek ulaşım süresini de 51 dakikadan 25 dakikaya düşürdüklerini kaydederek, zamandan da yıllık toplam 223 milyon lira tasarruf edildiğini söyledi.BİLECİK

GÜNDEM 20.03.2024, 19:06
Bursa-Bilecik arası 51 dakikadan 25 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik Yolunu, bölünmüş yol haline getirerek ulaşım süresini de 51 dakikadan 25 dakikaya düşürdüklerini kaydederek, zamandan da yıllık toplam 223 milyon lira tasarruf edildiğini söyledi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'ten geçen yüksek hızlı tren hattında işletme hızını 250 kilometreye çıkaracaklarının belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Hattı'nın Alifuatpaşa-Arifiye kesimi tamamında saatte 250 kilometre hızla işletmecilik yapılacağını ve bu sayede Ankara-İstanbul YHT Hattında seyahat süresi 35 dakika kısalacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik Yolu Açılış Töreninde yaptığı konuşmada,"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde son 22 yılda birbirinden önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini anlattı.

22 yıl içerisinde Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların kat be kat fazlasını yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğanın, Yol Medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir sözünden hareketle vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar attıklarını vurguladı.
 
Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Türkiyenin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve bunun 165 milyar dolarlık kısmının karayolu yatırımlarından oluştuğunu söyledi.

2002 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 400 kilometreye çıktığını da belirten Uraloğlu, "Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollar ile birbirine bağlıydı, bugün 77 ili bölünmüş yollar ile birbirine bağladık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 726 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Ülkemizi yarınlara taşıyacak yeni karayolu projelerine de devam ediyoruz" dedi. Son 22 yılda Bilecikin ulaşım ve iletişim altyapısı için 110 milyar 562 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini de kaydeden Uraloğlu, "2002 yılında 21 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 184 kilometreye yükselttik. 231 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplama yaparak Bileciklileri yollarda konfor ile tanıştırdık. 137 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Şu anda da Bilecikte 3,9 milyar liralık proje bedelli Yenişehir-Bilecik Yolunun açılış merasimindeyiz" dedi.
  SEYAHAT SÜRESİ YARI YARIYA AZALDI

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında, 4 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı 41,6 kilometre bölünmüş yol bir adet 81 metre uzunluğunda köprülü kavşak yaptıklarını anlatarak, "2 adet 158 metre uzunluğunda köprü ve 22 adet hemzemin kavşak ve 9 adet tarımsal altgeçit inşa ettik. Uyguladığımız yeni proje ile 97 virajı ortadan kaldırdık. Minimum kurp yarıçapını da 40 metreden 300 metreye yükselterek çok daha güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sağladık. Ulaşım süresini de 51 dakikadan 25 dakikaya düşürerek yarı yarıya indirdik.  Böylece zamandan 162 milyon lira, akaryakıttan 61 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 223 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 356 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Bilecik'i komşularına bölünmüş yollarla bağladıklarının da altını çizen Bakan Uraloğlu,  ayrıca Ankara-İstanbul YHT Hattında Seyahat Süresi 35 Dakika kısalacağını duyurdu.

Bilecik'in karayolu ulaşım ağını güçlendirirken demiryolu altyapısını da unutmadıklarını vurgulayan Uraloğlu, Pamukova-İnönü arasındaki 96 kilometrelik hat olma üzere Bilecik'in mevcut demiryolu altyapısının tamamını yenilediklerini açıkladı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13