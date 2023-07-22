Bursa Belediyeler Birliği'nden eğitim semineri

Bursa’nın sorunlarının daha hızlı çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunup daha kaliteli hizmet verebilmek adına seminerler düzenleyen Bursa Belediyeler Birliği'nin bu yılki eğitim semineri konusu, algı yönetimi, siyasal iletişim, etkili iletişim becerileri ile öfke ve stres yönetimi oldu.BURSA (İGFA) - İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Duygu Zeybek ve Doğuş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, İzmir’de düzenlenen toplantıya katılan birlik üyesi belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediyede görevli personele eğitim semineri verdi.

Eğitim seminerine Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Dündar, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye bürokratları katıldı.

Toplantıda konuşan Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa Belediyeler Birliği olarak Bursa’nın sorunlarıyla alakalı bir araya gelip toplantılar yapıyoruz. Toplantılar öncesi görevli arkadaşlarımız gündemdeki sorunları araştırıp seminerlerin konularını belirliyor. Düzenlediğimiz bu seminerlerle birlikte bizler burada hocalarımızdan gerekli bilgileri alıp sorunları çözme noktasında yol kat etmiş oluyoruz.

Aynı zamanda burada bir araya gelerek kurumların birbirini daha iyi tanımasını sağlıyoruz. Bu kaynaşma ortamının burada iyi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bu ortamlar karşılıklı tanışmayı belediyelerde çalışan arkadaşların tanışmasına vesile oluyor. Bu tartışmalar sayesinde bir sorunla karşılaştığında birbirini arayarak destek alabileceği bir ortamın oluşmasına vesile oluyor" dedi.