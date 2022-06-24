Bursa Belediyeler Birliği Antalya'da kampa girdi

Bursa Belediyeler Birliği’nin personele yönelik yılda iki kez düzenlediği hizmet içi eğitim seminerinin yaz dönemi Antalya’da başladı.ANTALYA (İGFA) - Bursa Belediyeler Birliği'ne üye 17 ilçe belediyesinin başkan, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar ile belediye personel Antalya'da hizmet içi eğitim alıyor.

“Personel Giderlerinin Yasal Sınırı ve Alternatif İstihdam Yöntemleri”, “Belediye Meclisi ve Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları”, “Yerel Yönetimlerde İnsan İlişkiler ve Kriz Yönetimi” konularında 4 gün sürecek seminerde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, TBB Hukuk İşleri Müdürü Zeliha Mercimek ile Tapu Kadastro Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mevzuatlardaki son değişikler ile idari anlamda karşılaşılan sorunların konuşulup tartışılacağını söyledi. Başkan Dündar, iki yıllık bir pandemi süreci geçirdiklerini anımsatarak,"Pandemi sonrası kış döneminin ardından ikinci seminerimizi gerçekleştiriyoruz. Konu başlıklarını belirlediğimiz seminere davet ettiğimiz uzman isimler, çalışma sistemimizle ilgili ihtiyacımız olan konular hakkında bizleri bilgilendiriyor” dedi.

Belediyelerin vatandaşların devlet kapısı olarak adımını attığı ilk yer olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, gerek çalışanlar, gerekse idari kadrodaki sorumlu arkadaşların bu seminerden kafalarındaki soruları cevaplamış şekilde döneceğini inancının tam olduğunu söyledi.

Başkan Dündar’ın ardından seminerin ilk konuşmacısı olan TBB Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, “Personel Giderlerinin Yasal Sınırı ve Alternatif İstihdam Yöntemleri” hakkında katılımcılara bilgiler verdi.