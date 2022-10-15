Bursa Barosu Genel Kurulu yapıldı

Bursa Barosu’nun olağan genel kurulu başladı. Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryumu’ndaki genel kurul, Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun’un sunuş konuşmasıyla başladı. Divan heyeti seçildi. Bursa Barosu Başkanlığı için yarışacak Av. Metin Öztosun, Av. Levent Çelik ve Av. Hakkı Savunur Soğancı’nın ortak önerisiyle Av. Ekrem Tekin Divan Başkanı, Av. Mustafa Koç başkan yardımcısı, Av. Erarslan Polat ve Av. Aybike Usluoğlu da divan katipliklerine seçildi.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve geçmişte yitirilen avukatlar için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra, Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun, açılış konuşması için kürsüye çıktı. Öztosun, avukatların yüzyıllardır hukukun üstünlüğü ve adalet için mücadele ve itiraz ettiklerini, ancak bunun sürekli ve zor bir mücadele olduğunu söyledi. Öztosun “Bizim gibi Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 139 ülke arasında 117'inci sırada olan bir ülkede bu hukuk mücadelesi daha da zor. Çünkü tüm iktidarlar hukuku kendine doğru yontmakta ve üstünlerin hukukunu kurmaya meyletmekte. Bunu engellemeye çalışan özgür ve bağımsız yaratılıştaki avukatlar da baskılara maruz kalmakta ya da kriminalize edilmekte” dedi.

Öztosun şöyle konuştu: “Biz avukatlar hukukun bizdeki gibi sözde üstün olduğu, hatta bazen kanun devleti sınırlarının bile zorlanarak apaçık kanun devletinden bile uzaklaşıldığı bir yerde bu mücadeleyi sürdürerek dikenler içinden adalet denen gülü dermeye çalışıyoruz. 2016 yılının son ayında köklü bir Anayasa değişikliği gündeme gelmişti. Değişikliğin neler getirip neler götüreceğini, kuvvetler ayrılığından sapma olarak gördüğümüz yeni sistemin yaratacağı sakıncaları halkımıza anlatmaya çalışmıştık.

Ve yıllar içinde sonuçlarını hep birlikte yaşadığımız üzere; Anayasa değişikliğiyle devletin tüm kuvvetlerinin örtülü olarak yürütmede birleştiği, devlet aygıtını tek merkezden yönetme yetkisi, isteği ile sistemin hukuki, sosyal ve ekonomik krize yol açtığı ve devletin doğru yönetilemediği zaten bu şekilde istense de yönetilemeyeceğinin ortaya çıktığı, Anayasa değişikliği ile parlamentonun krallardan geri aldığı ilk yetki olan bütçe yapma yetkisinin yürütmeye tam olarak teslim edildiği, parlamentonun bütçeyi hazırlama ve kontrol yetkisinin içi boş şekli bir yetkiye dönüştüğü, kamu maliyesinin şeffaflığını yitirdiği ve denetlenemediği, deneme yanılma yönteminin yaygınlaştığı, çoklu tabandan tavana bilimsel planlamanın kaybolduğu, TBMM’nin fonksiyon kaybının sürekli arttığı hatta en alt seviyeye indiği, yürütmeyi denetleme fonksiyonunu artık yapamadığı, hatta tamamen yürütmenin etkisine girdiği, yasama fonksiyonunun şekli bir hal aldığı gibi sayısı bundan da fazla örneklerle karşılaştık.

Ülkemizde halen devam eden şekilde gazetecilerin, akademisyenlerin, milletvekillerinin, öğrencilerin, yurttaşlarımızın adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini, çevre ve doğa katliamlarının devam ettiğini, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığını; toplumsal cinsiyet eşitliğini öne çıkaran ve kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı kararnamesiyle Meclis iradesi hiçe sayılarak Anayasa’ya aykırı bir şekilde çekilme kararı verildiği;

Cumhuriyet kazanımlarının, laik demokratik hukuk devletinin temelleri aşındırılarak ortadan kaldırılmak istendiğini, hkuk güvenliğinin kalmadığını, AİHM kararlarının tanınmadığını, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının tartışılmaya açıldığı, hatta mahkemenin kapatılmasının dahi dillendirildiğini gözlemlemekteyiz" dedi.

Genel kurulda daha sonra yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının raporları okundu. Oybirliğiyle kabul edildi. Oylamaların ardından başkan adayları kürsüye geldi. Av. Levent Çelik, Av. Hakkı Savunur Soğancı ve Av. Metin Öztosun, seçildikleri takdirde neler yapacaklarını anlattılar.

Toplam 5002 üyesi bulunan Bursa Barosu’nda başkan ve organ seçimleri 16 Ekim Pazar, Bursa Akademik Odalar Birliği fuayesinde gerçekleştirilecek.