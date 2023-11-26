Bursa Balık Hali'nde sıkı denetim

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Nilüfer İlçe Tarım Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş'nin katılımı ile Bursa Balık Hali'nde denetim yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Balık Halinde 11 nakil aracı denetlenirken, 1 kişiye avlanabilir asgari boydan küçük balık nakletmekten, 1 kişiye ise nakil belgesi göstermemekten dolayı toplamda 19 bin 871 TL idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre denetim esnasında 5 adet vatoz, 2 kasa bakalyaro, 1 kasa karagöz, 5 kasa dil balığı, 31 kutu istavrit (Kraça), 11 tahta kasa karagöz istavrite el konuldu.

El konulan ürünler Bursa il Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sosyal yardımlaşma kurumuna bağışlanmak üzere Tarım A.Ş ye teslim edildi.