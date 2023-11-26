Bursa Balık Hali'nde sıkı denetim
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Nilüfer İlçe Tarım Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş'nin katılımı ile Bursa Balık Hali'nde denetim yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Balık Halinde 11 nakil aracı denetlenirken, 1 kişiye avlanabilir asgari boydan küçük balık nakletmekten, 1 kişiye ise nakil belgesi göstermemekten dolayı toplamda 19 bin 871 TL idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre denetim esnasında 5 adet vatoz, 2 kasa bakalyaro, 1 kasa karagöz, 5 kasa dil balığı, 31 kutu istavrit (Kraça), 11 tahta kasa karagöz istavrite el konuldu.
El konulan ürünler Bursa il Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sosyal yardımlaşma kurumuna bağışlanmak üzere Tarım A.Ş ye teslim edildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|13
|34
|2. Fenerbahçe
|12
|31
|3. A.Demirspor
|13
|25
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|13
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|13
|18
|9. Hatayspor
|13
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Ankaragücü
|13
|16
|12. Gaziantep FK
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|14
|14. Sivasspor
|12
|14
|15. Konyaspor
|13
|13
|16. Pendikspor
|12
|13
|17. Alanyaspor
|13
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|13
|29
|3. Bandırmaspor
|13
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|13
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|13
|17
|10. Boluspor
|13
|16
|11. Ahlatçı Çorum FK
|13
|15
|12. Adanaspor
|13
|15
|13. Manisa FK
|12
|14
|14. Şanlıurfaspor
|13
|14
|15. Ümraniye
|13
|12
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|12
|11
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|30
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. Newcastle
|13
|23
|7. Brighton
|13
|22
|8. M. United
|12
|21
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Chelsea
|13
|16
|11. Brentford
|13
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Nottingham Forest
|13
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|13
|9
|18. Sheffield United
|13
|5
|19. Everton
|12
|4
|20. Burnley
|13
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Getafe
|14
|19
|9. Rayo Vallecano
|14
|19
|10. Valencia
|14
|19
|11. Las Palmas
|13
|18
|12. Deportivo Alaves
|14
|15
|13. Osasuna
|13
|14
|14. Sevilla
|12
|12
|15. Villarreal
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|13
|9
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|14
|3