Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ve çeşitli etkinliklerle 2 gün süren Bursa Architecture Fest 2022 sona erdi.BURSA (İGFA) - Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin önemli etkinliklerinden olan ve bu üçüncüsü “Dönüşüm” ana temasıyla Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde (BAOB) düzenlenen Bursa Architecture Fest’22 sona erdi.

Söyleşiler, sergiler, atölyeler ve müzik etkinlikleriyle dolu dolu geçen festivalin ikinci gününde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da fuaye alanında festivalde stant açan firmaları Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ile ziyaret etti.

Festival kapsamındaki oturumlarda “Dönüşümün Deneyimi Şehri Haritalamak” başlığında mimarlık öğrencileri atölye sunumlarını gerçekleştirdirler.

Dr. Mimar Begüm Yazgan “Dönüşümün Deneyimi”, Gökhan Avcıoğlu “Archaeology, Art, Design, Engineering, Architecture”, Murat Tabanlıoğlu “Geçmişe/Geleceğe Bakmak”, Nevzat Sayın “Eskinin Yeniyle Diyaloğu-Santralİstanbul”, Han Tümertekin “Yeniden İşlevlendirme ve Canlandırma” başlıklı sunumları ile yaptıkları projeleri öğrencilerle paylaşırken, “Muhteşem Uyum-Mimari ve İçmimari Disiplinler” oturumunda Yasemin Arpaç, Salih Küçüktuna, Pınar Uçkan; “Kent ve Sanat- Dönüşümde Sanatın Tavrı” oturumunda Seçkin Pirim; “Eskiden Yeniye Dönüşüm Sürecinde Kamusal Mekanlar” oturumunda ise Nesli Naz Tuna moderatörlüğünde Murat Sönmez, Kutlu İnanç Bal ve Hakan Evkaya sunum yaptılar.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, festivali bu yıl “Dijital Çağ, Eski-Yeni, Değişen Dünya' temasıyla gerçekleştirdiklerini, iki gün boyunca söyleşiler, atölyelerle dolu dolu bir programı geride bıraktıklarını söyledi.

Pandeminin ardından yeniden bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Rodoplu Şimşek, “İki yıl aradan sonra Odamıza, Bursa’mıza yakışan festivalimizi yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Gençlerle birlikte belirlediğimiz ‘Dönüşüm’ temamız çerçevesinde festivalimizin ikinci ve son gününde Türkiye’nin mimarlık alanında önde gelen isimlerini yaptıkları projeler üzerinden öğrencilerle buluşturduk. Tüm katılımcılar için keyifli geçen bir etkinlikti. Festivalimiz bu yıl için bitmiş olsa da gelecek yıl için çalışmalara şimdiden başlayacağız. Festivalimizin başta mesleğimiz olmak üzere meslektaşlarımıza, kentimize ve geleceğimize ışık tuttuğunu düşünüyorum” dedi.

Bursa Architecture Fest’22 Neyzen konseriyle sona erdi.