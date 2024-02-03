Bursa Arabayatağı’nda konforlu alışveriş başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'ın Arabayatağı Mahallesi'ne kazandırılan modern kapalı pazaryerinde alışveriş başladı. İlk pazarın kurulmasıyla konforlu alışverişin başladığı kapalı pazaryeri hem pazarcı esnafını hem de alışverişe gelen vatandaşları mutlu etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak, Kestel, Gürsu ve Yenişehir'de vatandaşların hizmetine sunulan modern kapalı pazar yerlerinin bir benzeri Yıldırım'ın Arabayatağı Mahallesi'ne kazandırıldı. Mevcut pazar alanında 4850 metrekare taban alanı üzerinde 2 katlı olarak yapılan kapalı pazaryeri, ilk pazarın kurulmasıyla hizmet vermeye başladı. İçinde 530 adet pazar tezgahı, mescit, abdesthane, tuvaletler, depo alanları ve teknik alanların bulunduğu kapalı pazaryeri, hem pazarcı esnafına hem de bölge halkına yaz kış, daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunacak.

Herkes memnun

İnşaatın tamamlanıp, pazarın bir an önce açılmasını sabırsızlıkla bekleyen mahalle sakinleri, kapalı alanda alışveriş yapmanın keyfini çıkardı. Özellikle kış aylarında yağışlı havalarda pazar alışverişi yapmanın daha önce tam bir eziyet olduğunu belirten bölge sakinleri, artık yaz kış fark etmez kapalı bir ortamda alışverişlerini keyifle yapacaklarını belirterek, bu hizmet nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Vatandaşlar sadece 1-2 saatlerini pazarda geçirirken, sabahın ilk ışıklarından akşam karanlığına kadar tezgahlarının başında bekleyen pazarcı esnafı da kendilerine böyle konforlu bir ortam sunulması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Hayırlı olsun

Sık sık semt pazarlarını gezip, hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların sorunlarına kulak veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Arabayatağı Mahallesi’nde yılların beklentisi olan bir sorunu çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Pazarın hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Başkan Aktaş, “Bu bölgede kapalı pazar alanıyla ilgili yoğun talep vardı. Açık alanda kurulan pazar yeri kışın yağışlarda, yazın da sıcaklarda hem esnafı hem de vatandaşları rahatsız ediyordu. Bu proje ile halkımız alışverişlerini yaz kış daha sağlıklı bir ortamda yapma imkanı bulacak. Aynı zamanda pazarın kurulduğu günlerde yaşanan görüntü kirliliği de ortadan kalkmış olacak. İlk kurulan pazarla hizmet vermeye başladı. Ufak tefek eksiklikler söz konusu olabilir. Bunları da kısa zamanda tamamlamış olacağız. Kapalı Pazar yerimiz bölge halkına hayırlı olsun” diye konuştu.