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Bursa 'Akıllı Şehir Akademisi' kurdu

GÜNDEM 13.12.2022, 18:34
Bursa 'Akıllı Şehir Akademisi' kurdu

Bursa’da teknolojinin getirdiği yeniliklerin günlük hayatta uygulanabilmesi amacıyla akıllı şehircilik çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, farkındalığı artırmak ve uygulamaların geniş kitlelere duyurulması amacıyla ‘Akıllı Şehir Akademisi’ni hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye’de Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığını ilk kuran belediye olan, bu alanda yaptığı çalışmalarla Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığının ‘Küresel Geleceğin Şehirleri Programı’ kapsamında hibe desteği kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Akıllı Şehir Akademisi’ni kurdu.

Akıllı şehre dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin belirli aralıklarla düzenleyeceği programda, ‘Akıllı şehircilik nedir?’, ‘Türkiye’den ve dünyadan örnekler’, ‘Dijital dönüşüm’, ‘Blok zincir’, ‘Büyük veri nedir?’, ‘Veri nasıl toplanır?’, ‘Akıllı şehir yönetiminde verinin önemi, toplanması, anlamlandırılması, proje ve fikirlere dönüştürülmesi’ gibi konu başlıklarına yer verildi.

Akıllı Şehir Akademisi’nin Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısı, Bilgi Üniversitesi kurucusu ekibinde yer alan Next Akademi Başkanı Prof. Dr. Levent Erdem’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, akıllı şehir çalışmalarını ‘teknolojinin hayatın her alanında nüksetmesi olarak’ görmediklerini söyledi.

Şehir yönetimi başta olmak üzere tüm paydaşlarla beraber akıl, sağduyu, hassasiyet, merhamet gibi insan odaklı yaklaşımları ön plana çıkardıklarını belirten Murat Demir, teknolojiyi ‘tarihi kucaklayan, sürekli yenileyen ve güzelleştiren, yaşam standartlarını yükselten’ önemli bir araç olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Kendi akıllı şehircilik noktalarını oluşturduklarını dile getiren Demir, “Vizyonumuzu destekleyen akıllı şehir stratejilerini paydaşlarımızla birlikte belirledik. Teknolojinin ‘hayatımızın her alanında’ nüfuz ettiği bir akıllı şehir yaklaşımını benimsiyoruz. Bu yapı, yakın zamanda açılışını yapacağımız ‘Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’yle entegre çalışacak. Akıllı şehir alanına ilgi duyan, öğrenmeye, anlamaya hevesli öğrenciler ve tüm paydaşlarımız katılabilecek. Tasarım odaklı düşünme, değer önerisi modeli, veri yönetimi gibi pek çok eğitimle birlikte, yazılımcı yetiştirme programını da kısa süre içerisinde Akıllı Şehir Akademisi’nde hayata geçireceğiz. Akademinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Next Akademi Başkanı Prof. Dr. Levent Erdem ise, zamana değil hıza dayalı bir dönemde olduklarının altını çizerek, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu hızın daha da artacağını belirtti.

Üniversite rektör yardımcıları, dekanlar ve öğrencilerin katıldığı program sonunda, Başkanvekili Murat Demir ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan tarafından Prof. Dr. Levent Erdem’e hediye takdim edildi.

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