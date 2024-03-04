Bursa Adalet Mahallesi sakinlerinin idarecilerden beklentileri neler?

Mahallemin Muhtarları programı kapsamında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi’nin sorunlarını ele aldığımız haberde bir esnaf, çay bahçesi için şemsiye talebinde bulundu.Ahmet GÜNAY/ Esmanur GÜLBAHAR/ SERGEN DURAK /HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mahallemin muhtarları programı kapsamında bu hafta, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi’nin iyiliklerini,güzelliklerini,sorunlarını ve sıkıntılarını, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile beraber konuştuk.

‘’PAZAR YERİ SORUNUNU GİDERDİK’’

Adalet Mahallesi mahalle muhtarı Hüzeyfe Tığ otobüs hatlarının sorununa değinirken şunları söyledi:

“Öncelikle hoş geldiniz. Ben Adalet Mahallesi muhtarı Hüzeyfe Tığ. Bu dönem benim ilk dönemimdi şimdi tekrardan Allah nasip ederse ikinci dönemim için de aday olmayı düşünüyorum. Bu dönemde bizim en büyük sorunlarımızdan biri pazar yeri ve ortaokul sorunuydu. Parklarımızdan birinin arkasına geçici bir pazar yeri açarak giderdik, inşallah seçimden önce burayı kalıcı olarak pazar yeri haline getirmeyi planlıyoruz. Bizim burada temizlik işlerimise, Osmangazi Belediyesinin personelleri haftanın üç günü ilgileniyor. Yol sorununa baktığımız zaman Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde olan B16 ve B46 hatlarının mahallemizde daha sağlıklı çalışabilmesi adına güzergah değişikliği talebimiz oldu. Haftaya bu talebimiz UKM’ye girecek, talebimiz UKM’ye girdikten sonra onaylanacak inşallah.’’ şeklinde konuştu.

En büyük sorunlardan birinin pazar yeri olduğuna vurgu yapan mahalle azaları, “Çarşamba günleri özellikle çok sıkıntı yaşıyoruz. Bir hastamız olduğu zaman kesinlikle o bölgeye giriş yapamıyor. Eğitim için bir talepte bulunmak gerekirse durumu olmayan, ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri adına bir maddi kaynak yaratma söz konusu olabilir.’’ sözlerini kullandılar.

Genellikle muhtardan memnun olduğunu söyleyen esnaf tek sorunun bozuk hava şartlarında dükkanının önünü kullanamadığını ifade ederken şunlara değindi:

“Çay bahçesi için kendi imkanlarım yetersiz kalıyor bunun için belediyeden bozuk hava şartlarına karşılık bir şemsiye istiyorum.’’