Bürokrasi 'tuş' oldu! Ayda 120 milyon giriş yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Aralık 2008'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen e- Devlet Kapısı'nın 22 hizmetle başlayan yolculuğuna 15'inci yılda 7 bin 651 hizmetle devam ettiğini belirterek, "Yola çıktığımızda söylediğimiz gibi e-Devlet ile ülkemizde bürokrasi 'tuş' oldu. Artık vatandaşımız devletle olan işleri için saatlerini hatta günlerini harcamak yerine her yıl milyonlarca işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden saniyeler içinde yapabiliyor." dedi.ANKARA (İGFA) - Türkiye.gov.tr, bugün 1.022 kuruma ait 7 bin 651 işleme ve 64 milyon 122 bin 503 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. E-Devlet’e her ay yaklaşık 120 milyon giriş yapılmaktadır. E-Devlet kapısı sayesinde 15 yılda sadece basılı belge kullanımından kaynaklanan 587 milyon doların üzeninde tasarruf sağlandı” ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı yaptığı açıklamada, Dijital Türkiye'ye geçiş sürecinin önemli araçlarından biri olan e-Devlet Kapısı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın uhdesinde TÜRKSAT A.Ş. tarafından kurulduğunu anımsattı.

AYDA 120 MİLYON GİRİŞ YAPILIYOR

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı’na katılımın her geçen yıl daha hızlı artış gösterdiğini vurgulayarak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanında etkili olduğunu ifade etti. Uraloğlu, her ay yaklaşık 120 milyon giriş yapılan e-Devlet Kapısı ile vatandaşların devletle olan işlerini bilgisayar ya da telefonları üzerinden yapar hale geldiğine işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

e-Devlet Kapısı, bizlere katılımcı, paylaşımcı ve etkileşimli bir vatandaş-devlet ilişkisi kurmak için önemli fırsatlar sundu. Daha verimli hizmet ve daha demokratik bir yönetişim anlayışını güçlendirdi. Bürokrasinin önüne geçilmesi, israfın ve mükerrer yatırımların önlenmesini sağladı. İnsanımızın artık kamu kurumlarını kapı kapı dolaşıp belge toplama gerekliliğini ortadan kaldırdı. Vatandaşlarımız neredeyse tüm işlerini artık hiçbir belge toplamadan e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor hale geldi. Yaşadığı ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ve yakınları seyahat etmek ve konaklamak zahmetinden kurtulmuş oldu. e-Devlet Kapısı ile sadece basılı belge israfından bu yıl 138 milyon dolar tasarruf sağlandı. e-Devletin kurulduğu günden bu yana ise bu rakam 587 milyon doların üzerinde. Ancak, birçok hizmet için vatandaşlarımızın cebinden yol, barınma, yemek gibi birçok masraf daha çıkıyor. Bu nedenle e-Devlet Kapısı sayesinde milyarlarca dolar vatandaşımızın cebinde kalıyor.”

e-DEVLET VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI, MEMNUNİYET YÜZDE 95,3

Uraloğlu, 7 bin 651 kamu hizmetini içeren e-Devlet kapısının başarısının, sadece kaç kişiye, hangi sayıda kamu hizmeti sağladığıyla değil, bu dijital hizmetlerin vatandaşların beklentilerini karşılama oranıyla da kendini gösterdiğini vurgulayarak, “Düzenli olarak yürütülen 'e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi' sonuçlarına göre, vatandaşlarımızın yüzde 95,3'’ü 'türkiye.gov.tr'yi memnuniyet ve beğeniyle kullanmaktadır. Avrupa Komisyonu’'nun 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporuna göre de ülkemiz, e-Devlet uygulamalarında Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir skor ile 35 ülke arasında 10’uncu sıraya yükselmiş bulunuyor” açıklamasında bulundu.