Büro Memur-Sen'den Dışişleri'nde 'siyah kıyafet'li eylem planı

Büro Memur-Sen, Dışişleri Bakanlığı'nda iş bırakma ve siyah kıyafet eylemi gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yurtdışında çalışan sözleşmeli personelin mali ve özlük haklarında yaşanan kayıplara karşı eylem kararı aldı.

7-9 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten sendika, bu hafta işe bakanlığın merkez ve yurtdışı temsilciliklerinde de siyah kıyafetle gideceklerini duyurdu.

Sendikanın eylem planı ve takvimi şöyle: