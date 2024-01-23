Burateknopark ve Marmara Teknokent’ten ortak etkinlik

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Bursateknopark’ında içinde yer aldığı “Sanayi Bakanlığı Teknoloji Gelişim Bölgeleri (TGB) arası Mentör-Menti Programı” kapsamında Bursateknopark ve Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde TÜBİTAK TEYDEB Destekleri Bilgilendirme Etkinliği düzenlendi.BURSA (İGFA) -İnovatif ve katma değer üretmeye yönelik çalışmaları ile dikkat çeken Bursateknopark, “Teknoloji Gelişim BölgeleriArası Mentör - Menti Programı” kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu hedefler kapsamında her iki teknoloji geliştirme bölgesinin işbirliği ile “TÜBİTAK TEYDEB Destekleri ve Atölye Çalışması” etkinliği gerçekleştirildi.

Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu’nun yanı sıra çok sayıda sanayi paydaşı, Bursateknopark bünyesindeki firmalar ve akademisyenlerin katılımcı olarak yer aldığı etkinlik, BTÜ ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte, TÜBİTAK Marmara Teknokent Ar-Ge Teşvikleri Danışmanı Abdülkadir Civas, Ar-Ge ve yenilik tanımı, 1501-1507-1512 programlarının başvuru süreci, başvuru değerlendirme kriterleri ile 1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm ve 1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm Programları konularında bilgilendirmede bulundu.

Civas’ın konuşması sonrasında etkinliğe katılanların da aktif olarak yer aldıkları uygulamalı “örnek atölye çalışması” gerçekleştirildi.

Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerinden oluşan ekip, etkinliğin ardından, BTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasim Oral ve akademisyenler ile bir araya gelerek gıda girişimleri konusunda görüşmelerde bulundu.

BTÜ Rektör Yardımcısı ve Bursateknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Sinan Uyanık’a da bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi ekibi hali hazırda yürütülen çalışmalar hakkında Uyanık’a bilgi sunarak, Marmara Teknokent’in yeni işbirlikleri geliştirmeye açık olduklarını kaydetti.